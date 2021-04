Ligue 1 2020-2021, risultati 32° giornata: vincono Lione, Lille, PSG e Monaco, pareggio Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 32° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Trentaduesima giornata di Ligue 1 che vede le prime della classe vincenti, il Lille vince 2 a 0 in casa del Metz e il Paris Saint Germain travolge lo Strasburgo 4 a 1 in trasferta, in rete per gli ospiti vanno Mbappè, Sarabia, Kean e Paredes, il goal della bandiera per i padroni di casa lo mette a segno Moise Sahi.

Il Marsiglia non riesce a superare il Montpellier, finisce 3 a 3 con il goal del pareggio che arriva al 93esimo per il Montpellier; il Rennes supera il Nantes 1 a 0 con una rete di Terrier a inizio ripresa. Bella vittoria del Lens, 4 a 1 contro il Lorient, i padroni di casa dominano per tutto il match e vanno in goal circa ogni 20 minuti; stesso risultato, 4 a 1, nella sfida tra Saint Etienne e Bordeaux, il mattatore è Khazri con una tripletta e poi Banza mette a segno il definitivo 4 a 1.

Pareggio 1 a 1 tra Brest e Nimes, in vantaggio gli ospiti in apertura con Konè, il pareggio arriva un quarto d’ora dopo con Chardonnet; pareggio a reti bianche, 0 a 0, invece tra Nizza e Reims. Il Monaco strapazza il Digione, 3 a 0 alla fine dei 90 minuti, che ormai è praticamente retrocesso; il Lione distrugge l’Angers nel posticipo serale.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Metz – Lille 0 – 2

Strasburgo – Paris Saint-Germain 1 – 4

Montpellier – Marsiglia 3 – 3

Rennes – Nantes 1 – 0

Brest – Nîmes 1 – 1

Lens – Lorient 4 – 1

Nizza – Reims 0 – 0

St. Etienne – Bordeaux 4 – 1

Monaco – Digione 3 – 0

Lione – Angers 3 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 69

Paris Saint-Germain 66

Monaco 65

Lione 64

Lens 52

Marsiglia 49

Rennes 48

Montpellier 46

Nizza 43

Metz 42

Angers 41

Reims 40

St. Etienne 39

Strasburgo 36

Bordeaux 36

Brest 36

Lorient 32

Nîmes 30

Nantes 28

Digione 15

