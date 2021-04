Ligue 1 2020-2021, risultati 31° giornata: PSG-Lille 0-1, vincono Marsiglia e Monaco, pareggio Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 31° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Clamorosa vittoria del Lille che supera 1 a 0 il Paris Saint Germain al Parco dei Principi e scavalca proprio i Parigini in testa alla classifica, il goal partita viene messo a segno da David al 20esimo del primo tempo, Neymar e compagni cercano il pareggio per tutta la partita e l’asso brasiliano viene anche espulso al 90esimo; il Monaco vince 4 a 0 sul Metz l’anticipo e balza in seconda posizione.

Il Lione viene fermato sul pari dal Lens, 1 a 1 alla fine dei novanta minuti, il goal del pari per il Lione arriva solo a dieci minuti dal termine con Paqueta; pareggio 1 a 1 anche tra Angers e Montpellier, entrambe le compagini sono ormai in una tranquilla posizione di classifica e hanno evitato di rischiare troppo. Vittoria del Bordeaux 3 a 2 sullo Strasburgo, tre punti fondamentali per i Girondini che si allontanano dalla zona calda di classifica; vittoria importante in chiave salvezza per il Lorient che si impone 1 a 0 in casa contro il Brest e mantiene i quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Il Nimes viene superato 2 a 0 in casa dal Saint Etienne ma spera ancora nella salvezza, mentre i BiancoVerdi raggiungono i 36 punti che dovrebbero garantire la permanenza nel massimo campionato francese; può sperare ancora di salvarsi anche il Nantes che viene sconfitto in casa dal Nizza per 2 a 1 ma rimane ad una lunghezza dal terzultimo posto e cinque dal quartultimo. Pareggio 2 a 2 tra Reims e Rennes, entrambe già salve; il Marsiglia vince 2 a 0 il posticipo di Pasqua e rimane in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League, mentre il Digione, sconfitto, è ormai ad un passo dalla retrocessione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Monaco – Metz 4 – 0

Paris Saint-Germain – Lille 0 – 1

Lens – Lione 1 – 1

Angers – Montpellier 1 – 1

Bordeaux – Strasburgo 3 – 2

Lorient – Brest 1 – 0

Nantes – Nizza 1 – 2

Reims – Rennes 2 – 2

Nîmes – St. Etienne 0 – 2

Marsiglia – Digione 1 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 66

Paris Saint-Germain 63

Monaco 62

Lione 61

Lens 49

Marsiglia 48

Rennes 45

Montpellier 45

Metz 42

Nizza 42

Angers 41

Reims 39

Strasburgo 36

Bordeaux 36

St. Etienne 36

Brest 35

Lorient 32

Nîmes 29

Nantes 28

Digione 15

