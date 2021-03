Ligue 1 2020-2021, risultati 30° giornata: Lione-PSG 2-4, poker Monaco, perdono Marsiglia e Lille

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 30° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain distrugge 4 a 2 il Lione e aggancia al primo posto il Lille, Mbappe migliore in campo, autore di una doppietta, poi Di Maria e Pereira chiudono la partita; sconfitta casalinga per il Lille invece che viene superata 2 a 1 dal Nimes.

Poker anche per il Monaco, finisce 4 a 0 in casa del Saint Etienne; vittoria corsara anche per il Rennes, 3 a 1 in casa del Metz, Doku, Terrie e Guirassy in rete per gli ospiti, la rete della bandiera arriva nei minuti di recupero grazie a Yade. Vince fuori casa anche il Lens che si impone 2 a 1 sullo Strasburgo; ancora una vittoria esterna, quella del Reims sul Digione, 1 a 0 per gli ospiti, sempre più ultimo.

Il derby della Costa Azzurra finisce 3 a 0 per il Nizza, il Marsiglia non riesce quasi mai ad impensierire l’estremo difensore dei RossoNeri; il Montpellier supera 3 1 il Bordeaux e può ancora sperare di qualificarsi per la prossima Europa League anche se le squadre in lizza sono molte. Pareggio 1 a 1 tra Nantes e Lorient; finisce a reti bianche, 0 a 0, la sfida tra Brest e Angers.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

St. Etienne – Monaco 0 – 4

Metz – Rennes 1 – 3

Nizza – Marsiglia 3 – 0

Strasburgo – Lens 1 – 2

Brest – Angers 0 – 0

Digione – Reims 0 – 1

Montpellier – Bordeaux 3 – 1

Nantes – Lorient 1 – 1

Lille – Nîmes 1 – 2

Lione – Paris Saint-Germain 2 – 4

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 63

Lille 63

Lione 60

Monaco 59

Lens 48

Marsiglia 45

Rennes 44

Montpellier 44

Metz 42

Angers 40

Nizza 39

Reims 38

Bordeaux 36

Brest 35

Strasburgo 33

St. Etienne 33

Lorient 29

Nîmes 29

Nantes 28

Digione 15

