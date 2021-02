Ligue 1 2020-2021, risultati 25° giornata: vittoria PSG, pareggi Monaco, Lille e Marsiglia, ko Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 25° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Nella partita di apertura della 25esima giornata di Ligue 1 un brutto Paris Saint Germain ha la meglio sul Nizza, al Parco dei Principi Mbappè e compagni vanno in vantaggio con Drexler nel primo tempo, nella ripresa pareggia Lopes ma è ancora Kean a pochi minuti dal termine a mettere a segno la rete della vittoria. Brutta sconfitta casalinga per il Lione che viene battuto 2 a 1 dal Montpellier, e viene superato proprio dai parigini.

Pareggio 1 a 1 tra Reims e Lens, un goal per tempo in una partita combattuta fino all’ultimo secondo; pareggio anche tra Monaco e Lorient, i padroni di casa acciuffano il pareggio in pieno recupero con il solito Ben Yedder autore anche oggi di una doppietta. Il Nantes espunga il campo dell’Angers, 3 a 1 il risultato finale; vince in trasferta anche il Nimes in casa del Digione, 2 a 0 al triplice fischio dell’arbitro.

Vince lontano da casa anche lo Strasburgo, 2 a 1 in casa del Metz, doppietta di Thomasson per gli ospiti e rete di Delaine per i padroni di casa; ancora una vittoria in trasferta nella sfida tra Rennes e Saint Etienne, 2 a 0 per i Verdi, una rete per tempo e tre punti conquistati.

Nei posticipi serali, il Lille non va oltre il pareggio in casa contro il Brest, mentre il Marsiglia pareggia in 9 contro il Bordeaux.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Paris Saint-Germain – Nizza 2 – 1

Reims – Lens 1 – 1

Lione – Montpellier 1 – 2

Monaco – Lorient 2 – 2

Angers – Nantes 1 – 3

Digione – Nîmes 0 – 2

Metz – Strasburgo 1 – 2

Rennes – St. Etienne 0 – 2

Lille – Brest 0 – 0

Bordeaux – Marsiglia 0 – 0

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 55

Paris Saint-Germain 54

Lione 52

Monaco 49

Rennes 38

Lens 37

Metz 35

Montpellier 35

Angers 34

Marsiglia 34

Bordeaux 33

Brest 31

Reims 29

Nizza 29

St. Etienne 29

Strasburgo 28

Lorient 23

Nantes 22

Nîmes 18

Digione 15

