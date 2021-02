Ligue 1 2020-2021, risultati 23° giornata: vincono PSG, Lione, Lille e Monaco, pareggio Marsiglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Lille rimane ancora in testa alla classifica di Ligue 1 dopo il turno infrasettimanale, vince infatti 3 a 0 sul campo del Bordeaux, le reti tutte nel secondo tempo, dopo una prima frazione di studio con poche occasioni la capolista prende le misure e surclassa i padroni di casa; vince anche il Paris Saint Germain, 3 a 0 in casa contro il Nimes, vanno a segno Di Maria, Sarabia nel primo tempo e Mbappè nella ripresa.

Al secondo posto, con un solo punto di vantaggio sul PSG, rimane il Lione che con una rete dell’ex Milan Paquetà supera il Digione; pareggio 1 a 1 tra Metz e Montpellier. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Rennes e Lorient, subito in vantaggio i padroni di casa che poi sono raggiunti a pochi minuti dal termine dal bel goal di Boisgard; finisce a reti inviolate invece la sfida tra Reims e Angers.

Pareggio 2 a 2 nella sfida tra Strasburgo e Brest, le due compagini si accontentano del pareggio che va bene ad entrambe vista la posizione di classifica; ancora un pareggio, questa volta con una sola rete per parte tra Saint Etienne e Nantes, un punto a testa che non aiuta nessuno dei due ad allontanarsi dalla zona calda di classifica. Il Monaco ha la meglio sul Nizza nel derby della Costa Azzurra, 2 a 1, con una doppietta del solito Ben Yedder, momentaneo pareggio di Lees-Melou ad inizio ripresa; pareggio 2 a 2 del Marsiglia in casa del Lens.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bordeaux – Lille 0 – 3

Metz – Montpellier 1 – 1

Reims – Angers 0 – 0

Rennes – Lorient 1 – 1

Strasburgo – Brest 2 – 2

Digione – Lione 0 – 1

Lens – Marsiglia 2 – 2

Monaco – Nizza 2 – 1

Paris Saint-Germain – Nîmes 3 – 0

St. Etienne – Nantes 1 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 51

Lione 49

Paris Saint-Germain 48

Monaco 45

Rennes 37

Metz 35

Lens 35

Angers 34

Marsiglia 33

Bordeaux 32

Montpellier 29

Reims 28

Brest 27

Nizza 26

Strasburgo 25

St. Etienne 23

Nantes 19

Lorient 19

Digione 15

Nîmes 15

