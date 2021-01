Ligue 1 2020-2021, risultati 21° giornata: Monaco-Marsiglia 3-1, goleada PSG e Lione, ok Lille

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Ventunesima giornata di Ligue 1 che inizia con la partita casalinga del Paris Saint Germain con il Montpellier, finisce 4 a 0 per Mbappè e compagni, prima rete proprio di Mbappè nel primo tempo e poi nella ripresa in 3 minuti, dal 60esimo al 63esimo vanno in rete Neymar, Icardi ed ancora Mbappè. Vittoria in trasferta per il Nizza, 1 a 0 in casa del Lens.

Il Monaco vince il derby con il Marsiglia con un netto 3 a 1, vanno subito in vantaggio gli ospiti al 12esimo del primo tempo, nella ripresa però i BiancoRossi si scatenano e vanno in rete 3 volte; il Bordeaux vince 2 a 1 in casa contro l’Angers, basta una doppietta di Ui-Jo nei primi 10 minuti del match ai Girondini per conquistare i tre punti.

Vittoria di misura per il Reims, in casa con il Brest finisce 1 a 0 grazie alla rete di Mbuku al 40esimo del primo tempo; il Metz vince 2 a 0 contro il Nantes, prima rete di Leya Iseka al 35esimo del primo tempo e raddoppio al 94esimo di Boulaya. Pareggio 1 a 1 tra Digione e Strasburgo; vince a Rennes il Lille, mentre il Lione distrugge il Saint-Etienne.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Paris Saint-Germain – Montpellier 4 – 0

Lens – Nizza 0 – 1

Monaco – Marsiglia 3 – 1

Bordeaux – Angers 2 – 1

Digione – Strasburgo 1 – 1

Metz – Nantes 2 – 0

Reims – Brest 1 – 0

Rennes – Lille 0 – 1

St. Etienne – Lione 0 – 5

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 45

Lille 45

Lione 43

Monaco 39

Rennes 36

Marsiglia 32

Bordeaux 32

Metz 31

Lens 31

Angers 30

Montpellier 28

Nizza 26

Brest 26

Strasburgo 24

Reims 24

St. Etienne 19

Nantes 18

Nîmes 15

Digione 15

Lorient 12

