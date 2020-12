Ligue 1 2020-2021, risultati 14° giornata: Marsiglia-Monaco 2-1, ok Lille, PSG-Monaco 0-1

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 14° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Marsiglia supera 2 a 1 il Monaco, due reti nei primi 15 minuti bastano agli uomini di Villa Boas per prendere i tre punti, inutile la rete di Ben Yedder al 79esimo; vittoria in trasferta per il Montpellier che si impone 3 a 2 in casa del Lens. Pareggio 0 a 0 tra Saint Etienne e Angers nell’anticipo di Venerdì; brutta sconfitta del Nizza, 1 a 0, in casa contro il Rennes.

Vittoria per il Brest che supera 2 a 1 in casa il Reims, tre punti che portano la squadra di Dall’Oglio a meta classifica molto lontano dalla zona retrocessione; vittoria importante anche per il Lorent che si impone 3 a 0 nello scontro salvezza sul Nimes. Pareggio 1 a 1 tra Nantes e Digione; pareggiano anche Strasburgo e Metz, finisce 2 a 2 con i padroni di casa costretti ad inseguire per due volte gli ospiti.

Il Lille batte il Bordeaux per 2 a 1 e sale a quota 29 punti, le reti tutte nella prima frazione, apre le marcature Bamba al 17esimo, pareggia Basic alla mezzora e poi Fonte al 45esimo mette a segno il goal della vittoria; il Paris Saint Germain perde il big match contro il Lione.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

St. Etienne – Angers 0 – 0

Marsiglia – Monaco 2 – 1

Lens – Montpellier 2 – 3

Nizza – Rennes 0 – 1

Brest – Reims 2 – 1

Lorient – Nîmes 3 – 0

Nantes – Digione 1 – 1

Strasburgo – Metz 2 – 2

Lille – Bordeaux 2 – 1

Paris Saint-Germain – Lione 0 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Lille 29

Lione 29

PSG 28

Marsiglia 27

Lione 26

Montpellier 26

Monaco 23

Angers 23

Rennes 22

Lens 21

Brest 21

Bordeaux 19

Nizza 18

Metz 17

Nantes 14

St. Etienne 13

Strasburgo 11

Lorient 11

Nîmes 11

Reims 10

Digione 9

