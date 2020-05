Liga: VAR per scoprire possibili infetti. Ripresa il 28 maggio o il 12 giugno?

La Liga utilizzerà il VAR per scoprire possibili infetti da Coronavirus, con la tecnologia che avrà anche il compito di individuare tutti i giocatori venuti a contatto con il nuovo contagiato.

Il VAR per scoprire possibili nuovi casi di Coronavirus? In Spagna hanno deciso di dare questo nuovo compito alla tecnologia nel caso in cui un giocatore dovesse risultare positivo al testa. Il VAR avrà il compito di individuare tutti i giocatori venuti a contatto con il contagiato, per poi procedere subito con i tamponi.

A riportare la notizia è stato il quotidiano catalano Mundo Deportivo che ha citato il nuovo protocollo finalizzato per la ripresa del campionato e consegnato ai 20 club della Liga. Nel nuovo protocollo è stato anche stabilito come non ci saranno strette di mano prima dei match, mentre 24 ore prima saranno esaminati calciatori ed allenatori.

Una decisione insolita, ma davvero interessante quella presa dalla Liga con il VAR che a questo punto diventerà uno strumento indispensabile per garantire il prosieguo del campionato in sicurezza. Ma quando ripartirà la Liga?

Al momento, la data più probabile per la ripresa del campionato spagnolo è il 12 Giugno, anche se alcuni club non vorrebbero ricominciare così presto. Nella giornata di giovedì, l’allenatore del Deportivo Alavés Asier Garitano ha dichiarato come sia troppo presto e pericoloso far ripartire la Liga a Giugno.

Il tecnico dei baschi, però, ha anche affermato come se dovesse diventare ufficiale tale data ci si adatterà alle disposizioni date dalla Liga. Più remota, invece, la possibilità di riprendere la Liga il 28 Maggio, data che si era paventata ad inizio Aprile.

Il presidente della Liga Javier Tebas con un tweet ha fatto sapere come tutti sono ansiosi di tornare in campo, ma questo avverrà solamente quando le autorità sanitarie daranno l’ok. La sensazione è che a fine Maggio, così come per la Serie A, anche la Liga avrà una data ufficiale per il ritorno in campo.

Los clubes, directivos, jugadores, árbitros…de @laliga, estamos ilusionados con el regreso, pero la competición sólo comenzará cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible…el trabajo de coordinación con @deportegob ,@rfef es y será clave👍 #VolverEsGanar #Laliga — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2020



