Liga: risultati, marcatori e classifica 4° giornata 11-12-13/9/2021

Risultati della quarta giornata de la Liga. Siviglia-Barcellona e Villareal-Alavés rinviate. Il Real Madrid dilaga contro il Celta Vigo. Vittoria di misura all’ultimo minuto per l’Atlético Madrid contro l’Espanyol

La quarta giornata del campionato spagnolo vede una situazione anomala. Ben due partite sono state rinviate. Si tratta del match tra Siviglia e Barcellona e quello tra Villareal e Alavés. Il motivo è legato dalla massiccia assenza di giocatori sudamericani, impegnati con le proprie nazionali, in tutte le squadre. Questo ha portato il Consiglio superiore dello Sport a rimandare le due partite.

Approfittando dell’assenza del Barcellona, il Real Madrid si impone in casa con il Celta Vigo per 5-2 e balza al primo posto in classifica. Inizia in salita per i Blancos con il vantaggio di Mina per gli ospiti. Poi Benzema ristabilisce il pareggio. Il Celta va ancora in gol con Cervi ma ancora una volta l’algerino segna per il pareggio. Nel secondo tempo il Real strapazza gli avversari con una doppietta di un super Benzema, un gol di Vinícius e di Camavinga.

Anche l’altra squadra di Madrid vince in casa contro l’Espanyol. In vantaggio ci vanno i catalani con de Tomas nel primo tempo. Nella ripresa Carrasco trova il pareggio ma, allo scoccare dell’ultimo dei dieci minuti di recupero concessi, i Colchoneros trovano il ta-pin vincente di Lemar. L’Atlético Madrid raggiunge i rivali del Real a pari punti.

Liga, risultati 4° giornata

Sabato 11 settembre

Levante-Rayo Vallecano 1-1 (39′ Marti (R), 92′ S.Guardiola)

Villareal-Alavés rinviata

Athletic Bilbao-Maiorca 2-0 (68′ Vivian, 74′ Williams)

Siviglia-Barcellona rinviata

Domenica 12 settembre

Espanyol-Atlético Madrid (40′ de Tomas, 79’Carrasco, 92’Lemar)

Osasuna-Valencia 1-4 (8’Moncayola, 26′ Gomez, 51′ Hernadnez (A), 55′ Guedes, 73’Alderete)

Cadice-Real Sociedad 0-2 (71′,84′ Oyarzabal)

Real Madrid-Celta Vigo 5-2 (4’Mina, 24′, 46′, 87′ Benzema, 31’Cervi, 54′ Vinícius Júnior, 72′ Camavinga)

Lunedì 13 settembre

Getafe-Elche 0-1 (69′ Perez)

Granada-Betis 1-2 (47′ Rodri, 66′ L.Suarez, 89’Canales)

Liga, classifica dopo la 4°giornata

1. Real Madrid 9

2. Valencia 9

3. Atlético Madrid 9

4. Real Sociedad 9

5.Athletic Bilbao 8

6. Siviglia 7

7. Barcellona 7

8. Maiorca 7

9. Betis 5

10. Elche 5

11. Osasuna 5

12. Vallecano 4

13. Villareal 3

14. Levante 3

15. Espanyol 2

16. Cadice 2

17. Granada 2

18. Celta Vigo 1

19. Getafe 0

20. Alavés 0

