Liga: risultati, marcatori e classifica 36ª giornata 10-11-12/5/2022

Scatto importante dell’Atletico Madrid per il terzo posto. La lotta Europa è ancora aperta.

Non tutto è ancora deciso nella massima divisione spagnola che dopo aver consegnato la palma di campione di Spagna al Real Madrid, prosegue attendendo di poter assegnare i posti disponibili per l’Europa e la salvezza.

Partendo proprio dai campioni di Spagna, la sfida casalinga contro il Levante è un trionfo con ben 6 gol messi a segno dai Blancos a discapito del fanalino di coda già praticamente sicura della retrocessione.

Subito dietro alla squadra di Ancelotti, c’è il Barcellona, destinato a chiudere al secondo posto questo strano e difficile campionato, vincendo 3-1 contro il Celta Vigo con una prestazione ottima da parte di Aubameyang.

Grande lotta, invece, dal terzo posto in poi con l’Atletico Madrid che vince e sfrutta il pareggio del Siviglia per piazzarsi proprio nel gradino più basso del podio.

Il pareggio del Siviglia non dovrebbe compromettere la qualificazione in Champions League, nonostante la vittoria del Betis Siviglia.

Il Betis, infatti, dovrebbe aver messo in ghiaccio la qualificazione per l’Europa League, mentre la Real Sociedad mantiene 3 punti di vantaggio sul Villarreal ma lotterà proprio contro il sub-marino per la qualificazione.

Pareggio importante del Mallorca che accorcia a -2 dal Cadice rendendo viva la zona retrocessione.

Liga, risultati e marcatori della 36ª giornata

Martedì 10 Maggio 2022

Valencia vs Betis Siviglia (0-3) – 57′ William Josè, 87′ S.Canales, 90′ Borja Iglesias

Granada vs Atletico Bilbao (1-0) – 35′ A.Collado (G) – espluso al 85′ M.Vesga (AB)

Barcellona vs Celta Vigo (3-1) – 30′ M.Depay (B), 41′ P.E.Aubameyang (B), 48′ P.E.Aubameyang (B), 50′ I.Aspas (CV) – espulso al 56′ J.Murillo (CV)

Mercoledì 11 Maggio 2022

Osasuna vs Getafe (1-1) – 9′ O.Mate (O), 20′ L.Torrò autogol (G) – espulso al 89′ S.Mitrovic (G)

Alaves vs Espanyol (2-1) – 7′ M.de la Fuente (A), 14′ R.De Tomas rigore (E), 59′ G.Escalante (A) – espluso al 46′ Y.Herrera (E)

Siviglia vs Mallorca (0-0)

Elche vs Atletico Madrid (0-2) – 28′ M.Cunha, 62′ R.de Paul

Giovedì 12 Maggio 2022

Real Sociedad vs Cadice (3-0) – 19′ A.Sorloth, 53′ A.Januzaj, 90’+8′ Portu rigore

Rayo Vallecano vs Villarreal (1-5) – 3′ A.Pedraza (V), 21′ S.Guardiola (RV), 27′ J.Foyth (V), 38′ P.Alcacer (V), 45’+1′ P.Torres (V), 88′ A.Pedraza (V)

Real Madrid vs Levante (6-0) – 13′ F.Mendy, 19′ K.Benzema, 34′ Rodrygo, 45′ Vinicius Jr, 68′ Vinicius Jr, 83′ Vinicius Jr

Liga, la classifica dopo la 36° giornata

1 Real Madrid 84

2 Barcellona 72

3 Atletico Madrid 67

4 Siviglia 66

5 Betis Siviglia 61

6 Real Sociedad 59

7 Villarreal 56

8 Atletico Bilbao 52

9 Osasuna 47

10 Valencia 44

11 Celta Vigo 43

12 Rayo Vallecano 42

13 Espanyol 40

14 Elche 39

15 Getafe 38

16 Granada 37

17 Cadice 35

18 Mallorca 33

19 Alaves 31

20 Levante 29