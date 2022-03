Liga: risultati, marcatori e classifica 26° giornata 25-26-27-28/2/2022

Liga: risultati, marcatori e classifica 26° giornata: Barcellona a valanga sull’Atletico Bilbao. Il Real Madrid conserva sei punti di vantaggio sul Siviglia.

Barcellona in netta ripresa nella Liga spagnola: i risultati della ventiseiesima giornata testimoniano la guarigione della squadra di Xavi, capace di infliggere un pesante 4-0 all’Atletico Bilbao. Quattro reti per altrettanti marcatori diversi, a riprova di come il “conjunto” blaugrana goda di un ottimo momento di forma.

Sempre quarto, il Barça si avvicina al Betis che perde il derby contro il Siviglia. La squadra di Lopetegui non riesce, però, ad accorciare sul Real Madrid, cui basta una rete di Benzema negli ultimi minuti per avere ragione del Rayo Vallecano.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Vittorie anche per Valencia e Atletico Madrid, con la squadra di Simeone che resta in piena lotta per un posto Champions. Vittoria rotonda del Villarreal, avversario della Juve in Coppa Campioni: il 5-1 all’Espanyol porta la firma di Yeremi Pino, autore di un favoloso “poker”.

La Liga: risultati e marcatori della ventiseiesima giornata

Levante-Elche 3-0: 37′ Morales (L), 67′ De Frutos (L), 90′ Melero (L)

Maiorca-Valencia 0-1: 4′ Paulista (V)

Getafe-Alaves 2-2: 55′, 72′ Unal (G), 45+1′ Escalante (A), 56′ Mendez (A)

Rayo Vallecano-Real Madrid 0-1: 83′ Benzema (R)

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-0: 36′, 60′ Renan Lodi (A)

Villarreal-Espanyol 5-1: 14′, 20′, 45′, 53′ Pino (V), 65′ Bare (E), 86′ Dia (V)

Siviglia-Betis 2-1: 24′ Rakitic (rigore, S), 41′ El Haddadi (S), 90+4′ Canales (B)

Real Sociedad-Osasuna 1-0: 52′ Elustondo (R)

Barcellona-Atletico Bilbao 4-0: 37′ Aubameyang (B), 73′ Dembelé (B), 90′ De Jong (B), 90+4′ Depay (B)

Granada-Cadice 0-0

Liga, la classifica alla ventiseiesima giornata

Real Madrid 60

Siviglia 54

Betis 46

Barcellona 45

Atletico Madrid 45

Villarreal 42

Real Sociedad 41

Atletico Bilbao 37

Valencia 33

Celta Vigo 32

Osasuna 32

Rayo Vallecano 31

Elche 29

Espanyol 29

Getafe 27

Maiorca 26

Granada 25

Cadice 21

Alaves 21

Levante 18

