Liga: risultati, marcatori e classifica 23° giornata 4-5-6-7/2/2022

Liga: risultati, marcatori e classifica della ventitreesima giornata: Real Madrid sempre al comando. Frena il Siviglia. Il Barcellona batte l’Atletico Madrid.

Ventitreesima giornata della Liga spagnola. Nel weekend appena trascorso il Real Madrid ha ribadito la propria supremazia battendo di misura il Granada con gol di Marcos Asensio. La squadra di Ancelotti approfitta in tal modo del mezzo passo falso commesso dal Siviglia, che si fa bloccare sullo 0-0 dall’Osasuna e rallenta la propria corsa verso il primato.

Risorge il Barcellona, che si impone nel big match di giornata contro l’Atletico, con un 4-2 che vede protagonista la vecchia guardia Alba-Alves. Vince il Villarreal, avversario della Juve in Champions, in casa del Betis Siviglia, e occupa ora un posto in zona Conference League.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Guizzo del Getafe, che scaccia la crisi con un netto 3-0 al Levante. Pareggia infine il Valencia, bloccato sul pari dalla Real Sociedad.

Getafe-Levante 3-0: 1′, 29′ Unal (G), 90+5′ Alena (G)

Elche-Alaves 3-1: 18′ Joselu (A), 46′, 58′ Pere Milla (E), 86′ De La Torre (E)

Maiorca-Cadice 2-1: 8′ Alcaraz (C), 20′ Sevilla (rigore, M), 66′ Muriqi (rigore, M)

Celta Vigo-Rayo Vallecano 2-0: 12′, 80′ Mendez (C)

Osasuna-Siviglia 0-0

Valencia-Real Sociedad 0-0

Barcellona-Atletico Madrid 4-2: 8′ Carrasco (A), 10′ Jordi Alba (B), 21′ Gavi (B), 43′ Araujo (B), 49′ Alves (B), 58′ Suarez (A)

Betis-Villarreal 0-2: 41′ Torres (V), 83′ Capoue (V)

Real Madrid-Granada 1-0: 74′ Asensio (R)

Atletico Bilbao-Espanyol 2-1: 3′ Vilhena (E), 5′ Sancet (A), 16′ Martinez (A)

Liga, la classifica dopo 23 giornate

Real Madrid 53

Siviglia 47

Betis 40

Barcellona 38

Atletico Madrid 36

Villarreal 35

Real Sociedad 35

Atletico Bilbao 34

Rayo Vallecano 31

Celta Vigo 30

Valencia 30

Osasuna 29

Espanyol 27

Elche 26

Getafe 25

Granada 24

Maiorca 23

Cadice 18

Alaves 17

Levante 11

