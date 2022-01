Liga: risultati, marcatori e classifica 20° giornata 8-9-10/1/2022

I risultati, marcatori e classifica della 20° giornata de la Liga spagnola. Il Real Madrid travolge il Valencia. Pari per Barcellona ed Atlético Madrid.

La ventesima giornata della Liga Spagnola si è aperta il Barcellona di Xavi che continua a faticare in campionato. Per i blaugrana solo un pareggio in casa del Granada. In vantaggio erano andati gli ospiti con De Jong ma poi, con la squadra in dieci, gli andalusi hanno pareggiato con una rete di Puertas. Troppo facile per il Real Madrid che vince 4-1 contro il Valencia con una doppietta di Vinicius e Benzema.

Qualche problema anche per l’Atlético Madrid che non è andato oltre il 2-2 contro il Villareal con i Sottomarini Gialli che sbagliano anche un rigore. Continua il Siviglia a vincere, 1-0 contro il Getafe, e a rincorrere la squadra di Carlo Ancelotti che è sempre prima in classifica.

Liga, i risultati della 20° giornata

Sabato 8 gennaio

Levante-Maiorca 2-0 (47′ Soldado, 97′ Morales)

Real Sociedad-Celta Vigo 1-0 (13′ Oyarzabal)

Granada-Barcellona 1-1 (57′ De Jong, 89’Puertas)

Real Madrid-Valencia 4-1 (43′, 88′ Benzema, 52′ 61 Vinicius, 76′ Guedes)

Domenica 9 gennaio

Rayo Vallecano-Betis 1-1 (45′ Canales (B), 70′ Balliu (R) )

Siviglia-Getafe 1-0 (22′ Mir)

Osasuna-Cadice 2-0 (30′ Budimir, 48′ Barja)

Alaves-Athletic Bilbao 0-0

Villareal-Atlético Madrid 2-2 ( 5’Correa (A), 29′ Torres (V), 58′ Moreno (V), 67′ Kondogbia (A) )

Lunedì 10 gennaio

Espanyol-Elche 1-2 ( 6′, 14′ Milla (El), 48′ de Tomas (Es) )

Liga: classifica dopo la 20° giornata

Real Madrid 49

Siviglia 44

Betis 34

Atletico Madrid 33

Real Sociedad 33

Barcellona 32

Rayo Vallecano 31

Villarreal 29

Atletico Bilbao 28

Valencia 28

Espanyol 26

Osasuna 25

Granada 24

Celta Vigo 23

Maiorca 20

Elche 19

Getafe 18

Alaves 17

Cadice 14

Levante 11

