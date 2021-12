Liga: risultati, marcatori e classifica 18° giornata 17-18-19-20/12/2021

Il Real Madrid frena, mentre il Barcellona torna alla vittoria grazie alla linea verde di Xavi.

La diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo registra l’incredibile passo falso del Real Madrid che si ferma in casa contro il Cadice in un pareggio a reti bianche che poco serve ai blancos.

Nonostante ciò, il primato resta ben saldo nelle mani della squadra di Carlo Ancelotti, ma il Siviglia prova a dar fastidio alla capolista accorciando il distacco di 6 punti (con un match in meno).

I biancorossi vincono contro l’Atletico Madrid, alla terza sconfitta consecutiva, grazie alle reti di Rakitic e Ocampos che piegano la squadra di Simeone.

Non ne approfitta il Betis Siviglia che viene sconfitto in un pirotecnico 3-2 esterno contro l’Atletico Bilbao e permette al Rayo Vallecano, che ha facilmente superato l’ostacolo Alaves, di avvicinarsi per la lotta al terzo posto.

Anche la Real Sociedad dimostra di non saper più vincere e nonostante il vantaggio iniziale, deve capitolare in casa contro il Villarreal che ringrazia la serata importante offerta da Gerard Moreno.

Vince anche il Barcellona che supera, con grandissima fatica, l’ostacolo Elche grazie a tre reti assolutamente inedite vista l’età dei giocatori in gol: di Gavi già si stanno apprezzando le qualità, dimenticando che è solo un 2004, mentre le altre reti le hanno siglate il classe ’99 Jutgla e il 2002 Nico Gonzalez.

Levante e Valencia danno vita ad un vero spettacolo ricco di colpi di scena, espulsioni e tanti gol che vedono i giallorossi uscire vincenti dalla lotta.

Il Granada annichilisce il Mallorca grazie alla tripletta di Molina, vince anche il Celta Vigo.

Liga, risultati e marcatori della 18° giornata

Venerdì 17 Dicembre 2021

Celta Vigo vs Espanyol (3-1) – 3′ S.Mina (CV), 47′ I.Aspas (CV), D.Suarez (CV), 90’+2′ L.M.Garcia (E)

Sabato 18 Dicembre 2021

Rayo Vallecano vs Alaves (2-0) – 19′ S.Guardiola (RV), 26′ A.C.Marugan (RV)

Real Sociedad vs Villarreal (1-3) – 32′ A.Isak (RS), 38′ G.Moreno (V), 68′ G.Moreno (V), 90’+6′ S.Chukwueze (V) – espulso al 49′ M.Oyarzabal (RS)

Barcellona vs Elche (3-2) – 16′ F.Jutgla (B), 19′ Gavi (B), 62′ T.Morente (E), 63′ P.Milla (E), 85′ Nico Gonzalez (B)

Siviglia vs Atletico Madrid (2-1) – 7′ I.Rakitic (S), 33′ Felipe Augusto (AM), 88′ L.Ocampos (S)

Domenica 19 Dicembre 2021

Granada vs Mallorca (4-1) – 20′ J.Molina (G), 24′ D.Rodriguez (M), 61′ J.Molina (G), 90’+1′ J.Molina (G), 90’+6′ A.Puertas (G)

Atletico Bilbao vs Betis Siviglia (3-2) – 2′ I.Williams (AB), 6′ J.Jimenez (BS), 52′ N.Fekir (BS), 72′ I.Williams (AB), 89′ O.de Marcos (AB)

Getafe vs Osasuna (1-0) – 90’+3′ D.Poveda

Real Madrid vs Cadice (0-0)

Levante vs Valencia (3-4) – 21′ J.Campana (L), 24′ R.M.Salvador (L), 44′ G.Guedes (V), 50′ C.Soler rigore (V), 72′ C.Soler (V), 90’+1′ E.Bardhi (L) – espulsi al 95′ R.Soldado (L) e U.Racic (V)

Liga, la classifica dopo la 18° giornata

1 Real Madrid 43

2 Siviglia 37*

3 Betis Siviglia 33

4 Rayo Vallecano 30

5 Atletico Madrid 29*

6 Real Sociedad 29

7 Valencia 28

8 Barcellona 27*

9 Atletico Bilbao 24

10 Espanyol 23

11 Villarreal 22*

12 Osasuna 22

13 Celta Vigo 20

14 Mallorca 20

15 Granada 19*

16 Getafe 15

17 Elche 15

18 Alaves 15*

19 Cadice 14

20 Levante 8

*una partita in meno

Migliori Bookmakers AAMS