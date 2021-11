Liga: risultati, marcatori e classifica 12° giornata 30-31/10 e 1/11/2021

Risultati, marcatori e classifica della 12^ giornata di Liga 2020-21: vincono Real Madrid e Siviglia, che agganciano la Real Sociedad, fermata sul pareggio dall’Atletico Bilbao. Frena ancora il Barcellona, che non va oltre l’1-1 con l’Alaves.

La dodicesima giornata della Liga Santander 2020-21 ridisegna parzialmente le gerarchie della classifica. Torna a comandare il Real Madrid, che soffre ma espugna il campo dell’Elche grazie alla doppietta di uno scatenato Vinicus Junior.

Il brasiliano, già protagonista del “Clasico” vinto ai danni del Barcellona, ha messo in ghiaccio una sfida solo riaperta dalla rete di Pere Milla (primo gol stagionale per lui), nel finale.

Gioisce anche il Siviglia, che grazie ai gol di Diego Carlos e Lucas Ocampos, piega 2-0 l’Osasuna. Risultati che permettono ad Ancelotti e Lopetegui di mantenersi in scia della Real Sociedad di Imanol Alguacil, fermata sul pari dall’Atletico Bilbao. Al gol di Isak, su rigore, risponde Munain, nei minuti di recupero. Un pari che non toglie alla squadra biancoblu il primato solitario in classifica.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Vince anche l’Atletico Madrid, un secco 3-0 al Betis propiziato dalle reti di Carrasco e Felix e dall’autogol di Pezzella, che così riesce a restare in scia del terzetto di testa. Risorgono il Valencia e il Getafe: i “Pipistrelli”, con un netto 2-0 ai danni del Villarreal (Guillamon e Carlos Soler i marcatori), passano nella parte sinistra della classifica.

Guizzo d’orgoglio del Getafe, che batte 2-1 l’Espanyol, doppietta di Enes Unal, e aggancia il Levante all’ultimo posto. Il Cadice pareggia 1-1 col Maiorca e resta invischiato nelle zone pericolose. Mentre delude ancora il Barcellona, bloccato sul pareggio dall’Alaves.

Ai blaugrana non è bastato il momentaneo vantaggio di Depay, cui ha risposto prontamente Luis Rioja.

Nei posticipi del lunedì, netta vittoria del Granada, 3-0 in casa del Levante, e pareggio senza reti tra Rayo Vallacano e Celta Vigo.

Lga 12^ giornata: tutti i risultati

sabato 30/10

Elche-Real Madrid 1-2 (86′ Pere Milla, 22′, 73′ Vinicius Jr)

Siviglia-Osasuna 2-0 (40′ Diego Carlos, 60′ Lucas Ocampos)

Valencia-Villarreal 2-0 (43′ Hugo Guillamòn, 77′ Carlos Soler)

Barcellona-Alaves 1-1 (49′ Depay, 52′ Rioja)

domenica 31/10

Cadice-Maiorca 1-1 (90+3′ Negredo, 29′ Baba)

Atletico Madrid-Betis 3-0 (26′ Carrasco, 63′ Autogol Pezzella, 80′ Joao Felix)

Getafe-Espanyol 2-1 (31′, 56′ Enes Unal, 38′ Sergi Gomez)

Real Sociedad-Atletico Bilbao 1-1 (58′ Isak, 90+1′ Munain)

Lunedì 1/11

Rayo Vallacano-Celta Vigo 0-0

Levante-Granada 0-3 (7′ Germàn Sànchez, 38′ Luis Suarez, 69′ Antonio Puertas).

Liga, la classifica dopo 12 giornate

Real Sociedad 25

Real Madrid 24

Siviglia 24

Atletico Madrid 22

Betis 21

Rayo Vallacano 20

Osasuna 19

Atletico Bilbao 18

Barcellona 16

Valencia 16

Espanyol 14

Maiorca 14

Villarreal 12

Granada 11

Celta Vigo 11

Elche 10

Alaves 10

Cadice 9

Levante 6

Getafe 6

Migliori Bookmakers AAMS