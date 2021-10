Liga: risultati, marcatori e classifica 10° giornata 22-23-24-25/10/2021

utti i risultati, con marcatori e classifica finale, della decima giornata di Liga spagnola: il Real Madrid si aggiudica “El Clasico” di misura. Pareggiano Real Sociedad e Atletico Madrid, con la squadra di Alguacil che si prende la vetta della classifica. Segue il Siviglia al terzo posto.

La decima giornata della Liga spagnola ha emesso verdetti importanti: il Real Madrid di Ancelotti ha messo il sigillo sul “Clasico” grazie alle reti di Alaba e Vazquez.

Los Blancos inguaiano ulteriormente gli storici rivali, ora noni in classifica, e accorciano ulteriormente sulla Real Sociedad di Imanol, che mantiene la vetta, ma si fa rimontare due gol dall’Atletico Madrid, e ora, con una gara giocata in più, vedono il proprio primato in pericolo.

Mantiene il passo il Siviglia di Lopetegui, che batte con un convincente 5-3 il Levante e si attesta al terzo posto in solitaria.

Terzo risultato utile consecutivo per l’Athletic Bilbao, trascinato dai gol di Raul Garcia e Muniain. Villarreal battuto 2-1 e zona Europa League messa nel mirino. Ora dista due punti.

Continua il suo cammino il Betis Siviglia, che batte 3-2 il Rayo Vallecano con un penalty di Willian Josè, ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque gare di campionato e si attesta al quinto posto solitario in classifica.

Non sa più vincere il Valencia, la cui ultima affermazione risale al 12 settembre contro l’Osasuna. I “Pipistrelli” vengono fermati sul pari dal Maiorca, dopo essersi resi protagonisti di una rimonta dal 2-0. Nell’anticipo del venerdì il Granada, con un gol di Angèl Sanchez al 90′, riusciva a riacciuffare l’Osasuna, in gol con Ezequiel Avila.

Nelle zone basse della classifica, vince l’Alaves contro il Cadice, grazie a una doppietta di Joselu, mentre pareggiano 2-2 Elche ed Espanyol. Chiude il programma

Liga 10^ giornata: tutti i risultati

Osasuna-Granada 1-1

Valencia-Maiorca 2-2

Cadice-Alaves 0-2

Elche-Espanyol 2-2

Atlethic Bilbao-Villarreal 2-1

Siviglia-Levante 5-3

Barcellona-Real Madrid 1-2

Betis Siviglia-Rayo Vallacano 3-2

Atletico Madrid-Real Sociedad 2-2

Getafe-Celta Vigo 0-3

Liga: la classifica dopo 10 giornate

Real Sociedad 21

Real Madrid 20

Siviglia 20

Atletico Madrid 18

Betis Siviglia 18

Osasuna 18

Rayo Vallacano 16

Atlethic Bilbao 16

Espanyol 16

Barcellona 15

Valencia 13

Maiorca 12

Villarreal 11

Elche 10

Celta Vigo 7

Granada 7

Cadice 7

Alaves 6

Levante 5

Getafe 2

