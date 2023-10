Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 9° giornata 6-7-8/10/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della nona giornata di campionato.

Nella nona giornata di Liga, l’Athletic Bilbao ritorna a vincere per 3-0 contro l’Almeria. Guruzeta, Garcia e Sancet firmano il tris finale contro gli andalusi che non sono mai stati in partita. Ritorna a vincere, invece, il Girona. Dopo il KO contro il Real Madrid, i catalani vincono a Cadice per 1-0 grazie alla rete del solito Garcia e con i padroni di casa che erano rimasti in dieci per l’espulsione di Machis.

Non poteva fallire il Real Madrid con un sonoro 4-0 contro l’Osasuna. Ancora una volta, partita straordinaria del solito Bellingham, autore di una doppietta, assieme a Vinicius e Joselu. Primo posto assicurato per la squadra di Carlo Ancelotti. Fatica, invece, il Siviglia in casa contro il Rayo Vallecano.

Gli andalusi erano andati sotto con le reti di Valentin e Garcia, ma nella ripresa Sow accorcia le distanze e, quando tutto sembrava perduto, En Nesyri firma la rete del definitivo 2-2. Pari anche per il Maiorca contro il Valencia. Momento di grande forma per Las Palmas che vince, inaspettatamente, in casa del Villareal.

Un 2-1 basta ai canarini per portare a casa i tre punti. Si tratta della seconda vittoria consecutiva da parte della squadra neopromossa. Stesso risultato anche per l’Atlético Madrid, impegnato nell’ostica gara contro la Real Sociedad. I Colchoneros vanno avanti con Lino ma i baschi pareggiano con Oyarzabal ma all’ultimo minuto la risolve il solito Griezmann che chiude la pratica.

Pari nel posticipo tra Alaves e Betis con i sivigliani che sono rimasti anche in dieci per l’espulsione di Wilian José. Lo stesso tra Celta Vigo e Getafe, i madrileni ottengono il terzo pareggio consecutivo mentre preoccupa la situazione del Celta che non vince da diverse giornate. La giornata si conclude con l’incontro tra Granada e Barcellona.

Inizio davvero shock per i catalani che vanno clamorosamente in doppio svantaggio con una doppietta di Saragozza. A pochi minuti dall’intervallo, Yamal rimette in partita la propria squadra. Nei minuti finali Roberto segna il 2-2. I blaugrana segnano anche il 3-2 con Joao Felix ma la rete viene annullata per fuorigioco.

LaLiga, risultati della nona giornata

Venerdì 6 ottobre

Ahtletic Bilbao-Almeria 3-0 10′ Guruzeta, 63′ Garcia, 81′ Sancet

Sabato 7 ottobre

Cadice-Girona 0-1 59′ Garcia

Real Madrid-Osasuna 4-0 9′, 54′ Bellingham, 65′ Vinicius, 70′ Joselu

Maiorca-Valencia 1-1 5′ Rodriguez (M), 45+3′ (V)

Siviglia-Rayo Vallecano 2-2 21′ Valentin (R), 26′ Garcia (R), 50′ Sow (S), 90+6′ En Nesyri (S)

Domenica 8 ottobre

Villareal-Las Palmas 1-2 45+2′ Coco (L), 51’Cardona (L), 90+2′ Moreno (V)

Atlético Madrid-Real Sociedad 2-1 22’Lino (A), 73′ Oyarzabal (R), 89′ Griezmann (A)

Alaves-Betis 1-1 32′ Perez (B), 35′ aut. Bellerin (A)

Celta Vigo-Getafe 2-2 2′ Mayoral (G), 24′ Bamba (C), 33′ Greenwood (G), 43′ Larsen (C)

Granada-Barcellona 2-2 1′, 29′ Zaragoza (G), 45+1′ Yamal (B), 86′ Roberto (B)

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 24

Girona 22

Barcellona 21

Atlético Madrid 19

Athletic Bilbao 17

Real Sociedad 15

Rayo Vallecano 13

Betis 13

Valencia 11

Las Palmas 11

Getafe 10

Osasuna 10

Cadice 9

Siviglia 8

Maiorca 8

Villareal 8

Alaves 8

Celta Vigo 6

Granada 6

Almeria 3