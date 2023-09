Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 7° giornata 26-27-28/8/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della settima giornata di campionato.

Ad inaugurare la settima giornata della Liga è il Barcellona che soffre e non vince col Maiorca. Gli isolani vanno due volte in vantaggio prima con Muriqi e poi con Prats. I blaugrana devono rincorrere e alla fine trovano il definitivo 2-2 con Lopez. Si riprende, invece, il Siviglia che cala una manita incoraggiante contro l’Almeria e si riprende dalla crisi.

Partita piena di gol quella tra Athletic Bilbao e Getafe . Botta e risposta con i baschi che erano andati in vantaggio con Williams ma sono stati ripresi dai madrileni con Latasa. Niente problemi, invece, per il Real Madrid che vince in scioltezza per 2-0 contro Las Palmas ma continua ad essere al secondo posto.

Al primo, infatti, non si schioda il Girona. Un’altra vittoria contro il Villareal e continua a sognare in grande in un momento davvero d’oro per l’intera squadra che non è stata ancora sconfitta in questo inizio di stagione.

Non esce dalla crisi il Celta Vigo che non va oltre l’1-1 contro l’Alaves con i galiziani che rimangono anche in dieci per l’espulsione di de la Torre. A chiudere la giornata è l’Atlético Madrid di scena contro l’Osasuna. I Colchoneros vincono per 2-0 con le reti di Griezmann e di Riquelme e rimangono anche in dieci per l’espulsione di Morata.

LaLiga, risultati della settima giornata

Martedì 26 settembre

Siviglia-Almeria 5-1 70′ En Nesyri (S), 8′ Lukebakio (S), 38′ Suso (S), 51′ Lamela (S), 71′ Suarez (A), 90+2′ Salas (S)

Maiorca-Barcellona 2-2 8′ Muriqi (M), 41′ Raphinha (B), 45+3′ Prats (M), 75′ Lopez (B)

Mercoledì 27 settembre

Real Marid-Las Palmas 2-0 45+3′ Diaz, 54′ Joselu

Villareal-Girona 1-2 49′ Parejo (V), 56′ Dovbyk (G), 61′ Garcia (G)

Athletic Bilbao-Getafe 2-2 6′ Berchiche (A), 51′ Alvarez (G), 62′ Williams (A), 83′ Latasa (G)

Giovedì 28 settembre

Celta Vigo-Alaves 1-1 35′ aut. Marin (C), 73′ Samu (A)

Granada-Betis 1-1 51′ Diao (B), 67′ Boye (G)

Osasuna-Atlético Madrid 0-2 20′ Griezmann, 81′ Riquelme

LaLiga, classifica finale

Girona 19

Real Madrid 18

Barcellona 17

Athletic Bilbao 14

Atlético Madrid 13

Real Sociedad 12

Rayo Vallecano 11

Valencia 10

Cadice 9

Betis 9

Getafe 8

Siviglia 7

Osasuna 7

Villareal 7

Alaves 7

Maiorca 6

Celta Vigo 5

Las Palmas 5

Granada 4

Almeria 2