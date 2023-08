Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 3° giornata 25-26-27-28/8/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della terza giornata di campionato.

Ad inaugurare la terza giornata di Ligue 1 è il Real Madrid impegnato a Vigo contro il Celta. I Blancos, dopo una partita molto combattuta, riescono a trovare i trepunti con la sola rete di Bellingham. Per gli ospiti c’è stata la rete di Larsen annullata per fallo di mano mentre il Real ha sbagliato un rigore con Rodrygo.

Pari combattuto tra Cadice ed Almeria. Il derby andaluso finisce 1-1 ma con due espulsioni: quella di Gonzales per l’Almeria e quella di San Emeterio per i padroni di casa. Arriva la prima vittoria per il Granada, dopo due sconfitte consecutive, contro il Maiorca. La rete di Uzuni regala tre punti fondamentali.

Ancora crisi nera per il Siviglia che perde ancora. Stavolta è arrivata la sconfitta interna contro il Girona. Gli andalusi sono totalmente diversi da quanto visto in Europa League. Andalusi all’ultimo posto e con zero punti in tasca.

Vince ma soffre tantissimo il Barcellona contro il Villareal per 4-3. I blaugrana trovano il doppio vantaggio ma si fanno subito pareggiare dai padroni di casa. Il Sottomarino giallo trova anche la rete del vantaggio con Baena ma i catalani pareggiano. Al 71′, però, ci pensa Lewandowski a regalare tre punti pesantissimi alla propria squadra.

Non sono mancati i gol neanche nella sfida tra Athletic Bilbao e Betis Siviglia. Gli andalusi sono andati in doppio vantaggio ma i padroni di casa hanno ribaltato subito la situazione con la doppietta di Vesga e il gol di Guruzeta. Nella ripresa è arrivato anche il 4-2 definitivo di Gomez. Vittoria al fotofinish per l’Osasuna che sbanca il Mestalla contro il Valencia.

Nel posticipo l’Atlético Madrid è impegnato nel derby contro il Rayo Vallecano. I Colchoneros sbancano e si impongono con un sonoro 7-0, arrivando a sette punti. Serata horror per El Rayito.

Liga, risultati della terza giornata

Venerdì 25 agosto

Las Palmas-Real Sociedad 0-0

Celta Vigo-Real Madrid 0-1 81’Bellingham

Sabato 26 agosto

Cadice-Almeria 1-1 59′ Hernandez (C), 90+5′ Kaiky (A)

Granada-Maiorca 3-2 12′ Rubio (G), 38′ Prats (M), 46′ Zaragoza (G), 70′ Uzuni (G), 87′ Costa (M)

Siviglia-Girona 1-2 16′ Herrera (G), 45+2′ Gudelj (S), 56′ Garcia (G)

Domenica 27 agosto

Villareal-Barcellona 3-4 12′ Gavi (B), 15′ de Jong (B), 26′ Foyth (V), 40′ Sorloth (V), 50′ Baena (V), 68′ Torres (B), 71′ Lewandowski (B)

Valencia-Osasuna 1-2 24′ Oroz (O), 80′ Duro (V), 90+5′ Vidal (O)

Athletic Bilbao-Betis Siviglia 4-2 2′ Wilian Jose (B), 10′ Isco (B), 30′, 45′ Vesga (A), 45+7′ Guruzeta (A), 84′ Gomez (A)

Lunedì 28 agosto

Getafe-Alaves 1-0 84′ Mayoral

Rayo Vallecano-Atlético Madrid 0-7 2′ Griezmann, 16′ Depay, 36′ Molina, 73′, 84’Morata, 79′ Correa, 86’Llorente

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 9

Atlético Madrid 7

Girona 7

Barcellona 7

Athletic Bilbao 6

Valencia 6

Osasuna 6

Rayo Vallecano 6

Betis 4

Cadice 4

Getafe 4

Real Sociedad 3

Villareal 3

Alaves 3

Granada 3

Las Palmas 2

Maiorca 1

Celta Vigo 1

Almeria 1

Siviglia 0