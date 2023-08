Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 18-19-20-21/8/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della seconda giornata di campionato.

Continua anche il campionato spagnolo ed inizia con la vittoria del Villareal sul campo del Maiorca. Come sempre a risolvere la situazione per il Sottomarino Giallo è il solito Moreno. Stesso risultato anche per il Valencia che realizza la seconda vittoria consecutiva contro il Las Palmas per 1-0 con un rigore di Pepelu.

Finisce in pari la sfida tra Real Sociedad e Celta Vigo con i baschi che vanno in vantaggio ma il Celta pareggia allo scadere dell’ultimo minuto di recupero. Tris, invece, per il Real Madrid sul campo dell’Almeria. I padroni vanno clamorosamente in vantaggio ma in campo per i Blancos c’è un super Bellingham che fa doppietta e assist per la rete di Vinicius.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Derby basco tra Osasuna e Athletic Bilbao e a vincere è proprio quest’ultimo. Sono bastati le reti di Williams e Guruzeta nel primo tempo ma la partita è stata molto movimentata. Espulsioni da ambo le parti: Sancet per l’Athletic e Avilla per l’Osasuna.

Vince anche il Barcellona per 2-0 sul Cadice con la rete prima di Pedri e poi di Torres che regala i tre punti ai blaugrana. Pari molto deludente per l’Atlético Madrid che rimane bloccato sullo 0-0 contro il Betis Siviglia. La giornata si conclude con il posticipo con la sfida tra Alaves e Siviglia e poi Granada e Rayo Vallecano.

Seconda sconfitta per il Siviglia che perde per 4-3 contro l’Alaves dopo essere andati in vantaggio. Continua a vincere il Rayo Vallecano corsaro a Granada.

Venerdì 18 agosto

Maiorca-Villareal 0-1 62′ Moreno

Valencia-Las Palmas 1-0 74′ Pepelu

Sabato 19 agosto

Real Sociedad-Celta Vigo 1-1 22′ Barrenetxea (R), 90+4′ Mingueza (C)

Almeria-Real Madrid 1-3 3′ Arribas (A), 19′,60′ Bellingham (R), 73′ Vinicius (R)

Osasuna-Athletic Bilbao 0-2 11′ Williams, 20′ Guruzeta

Domenica 20 agosto

Girona-Getafe 3-0 12′ Herrera, 55′, 65′ Stuani

Barcellona-Cadice 2-0 82′ Pedri, 90+4′ Torres

Betis Siviglia-Atlético Madrid 0-0

Lunedì 21 agosto

Alaves-Siviglia 4-3 7’Rioja (A), aut. 15′ Abqar (S), 41′ Lamela (S), 44′ Duarte (A), 54′, 59′ Garcia (A), 90+7′ Mir (S)

Granada-Rayo Vallecano 0-2 75′ Garcia, 79′ Ciss

LaLiga, classifica finale

Real Madrid 6

Rayo Vallecano 6

Valencia 6

Girona 4

Atlético Madrid 4

Barcellona 4

Betis 4

Alaves 3

Villareal 3

Athletic Bilbao 3

Osasuna 3

Cadice 3

Real Sociedad 2

Las Palmas 1

Maiorca 1

Celta Vigo 1

Getafe 1

Siviglia 0

Granada 0

Almeria 0