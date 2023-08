Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 11-12-13-14/8/2023

La Liga risultati, classifica e marcatori della prima giornata di campionato.

Logo ufficiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Inizia la nuova stagione per la Liga. Il campionato spagnolo si è aperto con il successo convincente del Rayo Vallecano in caso dell’Almeria per 2-0. I madrileni, dopo la stagione davvero ottimale dello scorso anno, sperano di poter ripetere un campionato tranquillo e parte subito col piede giusto. Due calci di rigori battuti da Palazón e Nketa.

Non inizia benissimo, invece, la stagione per i campioni d’Europa League del Siviglia. Sconfitta interna per 2-1 contro il Valencia. Gli andalusi sembrano rivedere il fantasma dello scorso campionato quando erano quasi vicino alla zona retrocessione, per poi riprendersi e arrivare a metà classifica. Ottimo inizio per il Valencia che vorrà migliorare lo score dello scorso anno.

L’attesa era tutta per il sabato dove a giocare era il Real Madrid che era ospite nei Pasi Baschi contro l’Athletic Bilbao. Al gol di Rodrygo ha risposto subito Bellingham, che era sicuramente il più atteso. L’esordio dell’ex Borussia Dortmund inizia subito benissimo con una rete che vale i tre punti per la squadra di Carlo Ancelotti.

Sconfitta per il Celta Vigo che perde in casa contro l’Osasuna. Rafa Benitez, oltre a perdere Gabri Veiga che sembrerebbe essere in direzione Napoli, fallisce l’esordio in campionato. Perde anche il Villareal contro il Betis che all’ultimo minuto di recupero riesce a vincere con la falciata di Wilian José che regala tre punti pesantissimi.

Flop clamoroso anche per il Barcellona campione di Spagna che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Getafe. Inizio shock per Xavi che si fa anche espellere. La partita, infatti, è stata abbastanza tormentata con due espulsioni da ambo le parti: Rapinha per i blaugrana e Mata per i madrileni. Chiude la giornata l’Atlético Madrid impegnato contro il Granada.

I Colchoneros riescono a vincere al loro debutto in campionato. Llorente al fotofinish realizza la rete che vale tre punti dopo il pareggio momentaneo degli andalusi.

LaLiga, risultati della prima giornata

Venerdì 11 agosto

Almería-Rayo Vallecano 0-2 Palazón 20′, Nketa 28′

Sevilla-Valencia 1-2 En Nesyri (S) 70′, Diakhaby 60′ (V), Guerra 89′ (V)

Sabato 12 agosto

Real Sociedad-Girona 1-1 Kubo 5′ (R), Dovbyk 72′ (G)

Las Palmas-Mallorca 1-1 Viera 29′ (M), Raillo 70′

Atlético Bilbao-Real Madrid 0-2 (Rodrygo 28′, Bellingham 36′)

Domenica 13 agosto

Celta-Osasuna 0-2 (Garcia 24′, Gomez 74′)

Villarreal-Real Betis 1-2 Cuenca 61, Ayoze Pérez 20′ (V), Wilian José 90+6′ (B)

Getafe-Barcelona 0-0

Lunedì 14 agosto

Cádiz-Alavés, 1-0 San Emeterio 7′

Atlético de Madrid-Granada 3-1 Morata 45+4′ (A), Samu 62′ (G), Depay 67′ (A), Llorente 90+8′ (A)

Classifica finale

Atlético Madrid 3

Rayo Vallecano 3

Real Madrid 3

Osasuna 3

Valencia 3

Betis 3

Cadice 3

Real Sociedad 1

Las Palmas 1

Maiorca 1

Girona 1

Barcellona 1

Getafe 1

Granada 0

Villareal 0

Alaves 0

Celta Vigo 0

Almeria 0

Athletic Bilbao 0