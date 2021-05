Liga 2020-2021, risultati 35° giornata: Barcellona-Atletico 0-0, Real Madrid-Siviglia 2-2

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 35° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Trentacinquesima giornata di Liga che non vede cambiare la situazione in classifica, sempre in testa l’Atletico Madrid che riesce a pareggiare in casa del Barcellona, 0 a 0 alla fine delle ostilità, e restare con due punti di vantaggio sui BlauGrana e sul Real Madrid fermato sul pari in casa dal Siviglia, Blancos che vanno in rete al 95esimo con Hazard per il 2 a 2 definitivo.

Nell’anticipo del Venerdì la Real Sociedad si sbarazza dell’Elche con un perentorio 2 a 0; pareggio 2 a 2 tra Alaves e Levante, in rete Pons e Joselu per i padroni di casa a cui risponde la doppietta di Morales. Vittoria del Cadice 2 a 1 sull’Huesca; pareggio tra Athletic di Bilbao e Osasuna, 2 a 2 alla fine dei novanta minuti. Vittoria in trasferta per l’Eibar in casa del Getafe, 1 a 0 con rete di Recio dal dischetto al 90esimo; il Valencia travolge il Real Valladolid per 3 a 0.

Il Celta Vigo fa poker, 4 a 2 il risultato finale, in casa del Villarreal, l’arbitro concede tre rigori, due per gli ospiti ed uno per i padroni di casa; il posticipo tra Real Betis e Granada finisce con la vittoria degli andalusi.



Campionato spagnolo dove tutto può ancora succedere sia in coda che in testa, infatti in zona retrocessione troviamo in ultima posizione l’Eibar con 29 punti, poi Elche e Huesca con 30, Valladolid con 31 Alaves 32 e Getafe 34, il Levante dovrebbe essere salvo con 39 punti; in testa invece l’Atletico guida con 77 punti, seguono appaiate Real e Barcellona con 75 punti e poi il Siviglia a 71, Liga che quest’anno sarà combattuta fino all’ultima giornata.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Sociedad – Elche 2 – 0

Alavés – Levante 2 – 2

Barcellona – Atlético Madrid 0 – 0

Cadice – Huesca 2 – 1

Athletic Bilbao – Osasuna 2 – 2

Getafe – Eibar 0 – 1

Valencia – Real Valladolid 3 – 0

Villarreal – Celta Vigo 2 – 4

Real Madrid – Siviglia 2 – 2

Real Betis – Granada 2 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 77

Real Madrid 75

Barcellona 75

Siviglia 71

Real Sociedad 56

Betis 54

Villarreal 52

Celta Vigo 47

Athletic Bilbao 46

Granada 45

Cadice 43

Osasuna 41

Valencia 39

Levante 39

Getafe 34

Alavés 32

Real Valladolid 31

Huesca 30

Elche 30

Eibar 29

