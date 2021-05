Liga 2020-2021, risultati 34° giornata: vincono Atletico, Real Madrid e Barcellona

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Le prime tre della classe in Liga sono ancora racchiuse in due punti, in testa l’Atletico Madrid vince 1 a 0 in casa dell’Elche con la rete di Llorente al 23esimo del primo tempo; i cugini del Real Madrid vincono 2 a 0 in casa contro l’Osasuna, i goal arrivano nel finale di partita, prima Militao al 76esimo e poi Casemiro quattro minuti dopo.

Il Barcellona vince con fatica a Valencia, 3 a 2 alla fine dei 90 minuti, doppietta di Messi e rete di Griezmann per i BlauGrana, mentre per il Valencia segno Paulista e Soler; bella vittoria del Celta Vigo sul Levante 2 a 0 grazie alle reti di Mendez e Solari. L’Eibar si libera dell’Alaves con un netto 3 a 0 e rientra in corsa per la salvezza; vince anche l’Huesca, 1 a 0 in casa contro la Real Sociedad, e si avvicina al Real Valladolid fermato sul pareggio dal Real Betis, 1 a 1 alla fine del match.

Il Villarreal vince di misura in caca contro il Getafe, 1 a 0 al triplice fischio finale; vince in trasferta il Cadice, 1 a 0 grazie alla rete di Sobrino al 39esimo del primo tempo, contro il Granada. Nel posticipo del Lunedì il Siviglia perde in casa contro l’Athletic Bilbao.

La classifica cannonieri Messi è comodamente in testa con 28 reti, segue a 21 Benzema e a 20 Moreno.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Celta Vigo – Levante 2 – 0

Eibar – Alavés 3 – 0

Elche – Atlético Madrid 0 – 1

Huesca – Real Sociedad 1 – 0

Real Madrid – Osasuna 2 – 0

Real Valladolid – Real Betis 1 – 1

Villarreal – Getafe 1 – 0

Granada – Cadice 0 – 1

Valencia – Barcellona 2 – 3

Siviglia – Athletic Bilbao 0 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 76

Real Madrid 74

Barcellona 74

Siviglia 70

Real Sociedad 53

Villarreal 52

Real Betis 51

Granada 45

Athletic Bilbao 45

Celta Vigo 44

Osasuna 40

Cadice 40

Levante 38

Valencia 36

Getafe 34

Alavés 31

Real Valladolid 31

Huesca 30

Elche 30

Eibar 26

Migliori Bookmakers AAMS