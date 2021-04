Liga 2020-2021, risultati 31° giornata: vincono Atletico, Barcellona e Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 31° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

La lotta per il titolo in Liga è sempre più serrata, facile vittoria per il Real Madrid in trasferta contro il Cadice, 3 a 0, le reti tutte nel primo tempo, doppietta di Benzema con in mezzo il bel goal di Odriozola; i cugini dell’Atletico Madrid vincono facilmente contro l’Huesca.

Il Barcellona distrugge il Getafe ; vittoria esterna per il Siviglia, 1 a 0 in casa del Levante, goal vittoria di En-Nesyri al 53esimo. Il Valencia viene travolto dall’Osasuna, 3 a 1, Martinez, Calleri e Torres pe ri padroni di casa e Gameiro per gli ospiti; sconfitta esterna anche per il Villareal che viene battuto 2 a 1 dall’Alaves.

Pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Real Betis e Athletic Bilbao; pareggio anche tra Elche e Real Valladolid, 1 a 1 alla fine delle ostilità. Il Granada passeggia contro l’Eibar; Real Sociedad – Celta Vigo finisce con una vittoria per i baschi.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Levante – Siviglia 0 – 1

Osasuna – Valencia 3 – 1

Real Betis – Athletic Bilbao 0 – 0

Alavés – Villarreal 2 – 1

Elche – Real Valladolid 1 – 1

Cadice – Real Madrid 0 – 3

Atlético Madrid – Huesca 2 – 0

Granada – Eibar 4 – 1

Real Sociedad – Celta Vigo 2 – 1

Barcellona – Getafe 5 – 2

CLASSIFICA LIGA

Atletico Madrid 73

Real Madrid 70

Barcellona 70

Siviglia 67

Barcellona 65

Real Sociedad 50

Real Betis 49

Villarreal 49

Granada 42

Osasuna 40

Athletic Bilbao 38

Celta Vigo 38

Levante 38

Cadice 36

Valencia 35

Getafe 31

Alavés 30

Real Valladolid 28

Huesca 27

Elche 27

Eibar 23

Migliori Bookmakers AAMS