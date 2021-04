Liga 2020-2021, risultati 30° giornata: Real Madrid-Barcellona 2-1, pareggio Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 30° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Super Classico finisce 2 a 1 per il Real Madrid, nella prima mezz’ora i Blancos vanno in doppio vantaggio e poi gestiscono il ritorno del Barcellona, che accorcia le distanze al 60esimo ma non riesce ad arrivare al pareggio; l’Atletico Madrid non va oltre il pareggio in casa del Real Betis, 1 a 1 alla fine dei 90 minuti, ed ora la corsa scudetto si fa serratissima con le prime tre raccolte in due punti.

Pareggio 2 a 2 tra Valencia e Real Sociedad, doppio vantaggio per gli ospiti nella prima frazione e poi nella ripresa i padroni di casa recuperano le due reti di svantaggio; vittoria casalinga per l’Huesca sull’Elche, 3 a 1 al triplice fischio, punti fondamentali per la salvezza, scavalcano proprio l’Elche al terzultimo posto agganciando il Real Valladolid sconfitto in casa 2 a 1 dal Granada.

Il Cadice raggiunge la quota salvezza vincendo 1 a 0 in casa del Getafe, i 35 punti dovrebbero permettere di restare nella massima serie spagnola; pareggio senza reti, 0 a 0, tra Athletic Bilbao e Alaves. Il Levante espugna 1 a 0 il campo dell’Eibar con una rete di de Frutos al 47esimo; il Villareal perde in casa 2 a 1 contro l’Osasuna, la partita viene risolta in 10 minuti, al 64esimo in vantaggio gli ospiti, poi il pareggio sei minuti dopo, pesano altri quattro minuti e gli ospiti tornano in vantaggio grazie al goal di Budmir.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Huesca – Elche 3 – 1

Getafe – Cadice 0 – 1

Athletic Bilbao – Alavés 0 – 0

Eibar – Levante 0 – 1

Real Madrid – Barcellona 2 – 1

Villarreal – Osasuna 1 – 2

Valencia – Real Sociedad 2 – 2

Real Valladolid – Granada 1 – 2

Real Betis – Atlético Madrid 1 – 1

Celta Vigo – Siviglia 3 – 4

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 67

Real Madrid 66

Barcellona 65

Siviglia 61

Real Sociedad 47

Real Betis 47

Villarreal 46

Granada 39

Levante 38

Celta Vigo 37

Athletic Bilbao 37

Cadice 35

Valencia 34

Osasuna 34

Getafe 30

Huesca 27

Real Valladolid 27

Elche 26

Alavés 24

Eibar 23

