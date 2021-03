Liga 2020-2021, risultati 28° giornata: Barcellona forza 6, vincono Real Madrid e Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

L’Atletico Madrid mantiene a quattro i punti di vantaggio sul Barcellona e i sul Real, Suarez e compagni vincono 1 a 0 in casa contro l’Alaves, proprio il Cannibale porta in vantaggio i padroni di casa, poi un super Oblak difende la sua porta fino al fischio finale; risultato tennistico del Barcellona sulla Real Sociedad, finisce 6 a 1 per Messi e compagni, doppietta e un assist per la Pulce.

Il Real Madrid vince 3 a 1 in casa del Celta Vigo, doppietta di Benzema e rete di Asensio al 95esimo, la rete della bandiera è messa a segno da Mina al 40esimo del primo tempo; bella vittoria del Real Betis, 2 a 0 in casa contro il Levante. Pareggio 1 a 1 per il Siviglia in casa del Real Valladolid; 1 a 1 anche tra Athletic di Bilbao e Eibar, le reti arrivano entrambe nei primi diciassette minuti di partita.

Ancora un pareggio per 1 a 1 nella sfida tra Getafe ed Elche; vittoria di misura per il Valencia, 2 a 1 sul Granada. Vince 2 a 1 anche il Villareal sul Cadice, Moreno dal dischetto e Bacca danno i tre punti ai GialloRossi. In classifica marcatori Messi guida con 23 reti, seguono il suo ex compagno Suarez con 19 e Benzema con 17.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Betis – Levante 2 – 0

Athletic Bilbao – Eibar 1 – 1

Celta Vigo – Real Madrid 1 – 3

Huesca – Osasuna 0 – 0

Real Valladolid – Siviglia 1 – 1

Getafe – Elche 1 – 1

Valencia – Granada 2 – 1

Villarreal – Cadice 2 – 1

Atlético Madrid – Alavés 1 – 0

Real Sociedad – Barcellona 1 – 6

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 66

Barcellona 62

Real Madrid 60

Siviglia 55

Real Sociedad 45

Real Betis 45

Villarreal 43

Granada 36

Athletic Bilbao 35

Levante 35

Celta Vigo 34

Valencia 33

Osasuna 30

Getafe 29

Cadice 29

Real Valladolid 27

Elche 25

Eibar 23

Alavés 23

Huesca 21

