Liga 2020-2021, risultati 20° giornata: vincono Real Madrid, Atletico, Barcellona e Siviglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Nel posticipo di domenica sera l’Atletico Madrid supera in casa il Valencia, 3 a 1 alla fine delle ostilità, e riporta a 7 i punti di vantaggio sui cugini del Real; gli uomini di Zidane il giorno prima avevano schiantato l’Alaves con un perentorio 4 a 1, da segnalare il ritorno al goal di Hazard, autore della terza rete delle Merengues.

Il Barcellona si impone 2 a 0 sul campo dell’Elche e mantiene la terza piazza a 10 punti dalla vetta; vince anche il Siviglia, 3 a 0 in casa con tripletta di En-Nesry, e supera in classifica il Villareal fermato sullo 0 a 0 dall’ultima in classifica il Huesca. Pareggio anche per il Levante con il Valladolid, finisce 2 a 2, le reti tutte nella ripresa negli ultimi 30 minuti; stesso risultato, 2 a 2, anche tra Real Sociedad e Real Betis.

Bella vittoria dell’Osasuna in casa, finisce 3 a 1 contro il Granada, doppietta di Budimir e rete di Moncayola a chiudere la sfida, inutile la marcatura di Suarez, per gli ospiti, in apertura di ripresa; pareggio 1 a 1 tra Celta Vigo ed Eibar, nel posticipo del Lunedì l’Athletic Bilbao distrugge il Getafe.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Levante – Real Valladolid 2 – 2

Huesca – Villarreal 0 – 0

Siviglia – Cadice 3 – 0

Real Sociedad – Real Betis 2 – 2

Alavés – Real Madrid 1 – 4

Osasuna – Granada 3 – 1

Elche – Barcellona 0 – 2

Celta Vigo – Eibar 1 – 1

Atlético Madrid – Valencia 3 – 1

Athletic Bilbao – Getafe 5 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 47

Real Madrid 40

Barcellona 37

Siviglia 36

Villarreal 34

Real Sociedad 31

Granada 28

Real Betis 27

Celta Vigo 24

Cadice 24

Athletic Bilbao 24

Levante 23

Getafe 23

Valencia 20

Eibar 20

Real Valladolid 20

Osasuna 19

Alavés 18

Elche 17

Huesca 13

