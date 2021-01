Liga 2020-2021, risultati 19° giornata: vincono Real Madrid, Atletico, Barcellona e Siviglia

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 19° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata numero diciannove in Spagna diluita in date molto distanti tra loro per impegni di coppa di alcune compagini, in questa stagione compressa a causa del CoronaVirus i calendari sono stravolti un po’ ovunque. Aprono le danze Martedì 15 Dicembre Real Madrid e Athletic di Bilbao, le Merengues si aggiudicano il match con un netto 3 a 1, Kroos e doppio Benzema, inutile il goal della bandiera di Capa.

Si prosegue il giorno dopo con la sfida tra Barcellona e Real Sociedad, anche qui i padroni di casa vincono ma con più fatica, i Blaugrana infatti devono rimontare il vantaggio iniziale di José, ci riescono grazie alle reti di Jordi Alba e de Jong. Si passa quindi all’anno nuovo, Martedì 19 Gennaio scendono in campo 6 squadre, la prima sfida vede il pareggio tra Cadice e Levante, 2 a 2 al triplice fischio; stesso risultato, 2 a 2, anche tra Real Valladolid e Elche, il Siviglia invece vince 2 a 1 in casa dell’Alaves, il goal partita è messo a segno ancora una volta dall’ex Milan Suso.

Mercoledì 20 Gennaio altre tre sfide, iniziano Getafe e Huesca con la vittoria di misura dei padroni di casa con la rete di Arambarri al 69esimo; si prosegue con Real Betis – Celta Vigo, vincono i BiancoVerdi 2 a 1 grazie alla bella doppietta messa a segno da Canales dopo il vantaggio degli ospiti di Mina. Pareggio 2 a 2 tra Villareal e Granada. Chiudono la giornata gli incontri di questa sera tra Valencia e Osasuna…. e con l’Atletico Madrid in casa dell’Eibar….

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Madrid – Athletic Bilbao 3 – 1

Barcellona – Real Sociedad 2 – 1

Cadice – Levante 2 – 2

Real Valladolid – Elche 2 – 2

Alavés – Siviglia 1 – 2

Getafe – Huesca 1 – 0

Real Betis – Celta Vigo 2 – 1

Villarreal – Granada 2 – 2

Valencia – Osasuna 1 – 1

Eibar – Atlético Madrid 1 – 2

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 44

Real Madrid 37

Barcellona 34

Villarreal 33

Siviglia 33

Real Sociedad 30

Granada 28

Real Betis 26

Cadice 24

Getafe 23

Celta Vigo 23

Levante 22

Athletic Bilbao 21

Valencia 20

Eibar 19

Real Valladolid 19

Alavés 18

Elche 17

Osasuna 16

Huesca 12

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS