Liga 2020-2021, risultati 10° giornata: Atletico-Barcellona 1-0, pareggio Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 10° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Ancora una brutta sconfitta per il Barcellona di Koeman, l’Atletico Madrid sconfigge i Blaugrana al Wanda Metropolitano per 1 a 0 con rete di Carrasco al 48esimo, ora per Messi e compagni bisogna iniziare a guardarsi alle spalle per evitare di finire invischiati nella zona retrocessione. Pareggio 1 a 1 per il Real Madrid che in casa del Villareal non riesce a conquistare i tre punti anche se la partita era iniziata in discesa visto il goal di Mariano dopo appena due minuti.

Pareggio 1 a 1 anche tra Osasuna e Huesca nell’anticipo del Venerdì; stesso risultato, 1 a 1, tra Levante e Elche, in vantaggio i padroni di casa con Melero al 21esimo, pareggio per gli ospiti alla mezzora del secondo tempo. Goleada del Siviglia che rifila un poker al Celta Vigo, le reti della vittoria però arrivano a pochi minuti dalla fine, Escudero all’85esimo mette a segno in 3 a 2 e due minuti dopo El Haddadi porta il Siviglia sul definitivo 4 a 2.

Vittoria in trasferta per la Real Sociedad, 1 a 0 in casa del Cadice, e primo posto in classifica mantenuto grazie alla rete messa a segno da Isak al 66esimo; vince fuori casa anche il Real Valladolid, 3 a 1 sul Granada, e raggiunge il quartultimo posto staccando di due punti il trio di coda. Alves Valencia finisce 2 a 2, Navarro e Perez nel primo tempo per i padroni di casa a cui rispondono Vallejo e Guillamon nella ripresa; pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Eibar e Getafe.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Osasuna – Huesca 1 – 1

Levante – Elche 1 – 1

Villarreal – Real Madrid 1 – 1

Siviglia – Celta Vigo 4 – 2

Atlético Madrid – Barcellona 1 – 0

Eibar – Getafe 0 – 0

Cadice – Real Sociedad 0 – 1

Granada – Real Valladolid 1 – 3

Alavés – Valencia 2 – 2

Athletic Bilbao – Real Betis 4 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Sociedad 23

Atlético Madrid 20

Villarreal 19

Real Madrid 17

Cadice 14

Granada 14

Siviglia 13

Athletic Bilbao 12

Valencia 12

Elche 12

Getafe 12

Real Betis 12

Barcellona 11

Osasuna 11

Alavés 10

Eibar 10

Real Valladolid 9

Levante 7

Huesca 7

Celta Vigo 7

