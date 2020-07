Liga 2019-2020, verdetti: Real Madrid campione, Granada spareggi Europa League, Leganes retrocesso. Messi Pichichi-Assistman

Tutti i verdetti della stagione 2019-2020 della Liga. Il Real Madrid è campione per la trentaquattresima volta nella sua storia, Barcellona, Atletico e Siviglia in Champions League. Il Granada farà compagnia a Villarreal e Real Sociedad in Europa League, il Leganés retrocede assieme a Maiorca ed Espanyol.

Nella serata di domenica si è giocata l’ultima giornata della Liga 2019-2020 che ha emesso i suoi ultimi verdetti dopo 90′ carichi di tensione sia per quanto riguardava la corsa all’Europa che quella alla salvezza.

Per quanto riguarda le primissime posizioni, tutto si era già deciso nella penultima giornata. Il Real Madrid si è laureato campione per la trentaquattresima volta nella sua storia ed in Champions League, oltre ai Blancos, erano già qualificate Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia.

In Europa League, invece, assieme a Villarreal e Real Sociedad ci va il Granada che si qualifica alla seconda competizione europea per la prima volta nella sua storia. Gli andalusi partiranno dai preliminari, ma è comunque un grandissimo traguardo considerando che l’anno scorso giocavano in seconda divisione.

Oltre ad Espanyol e Maiorca, retrocede in Segunda Division anche il Leganés. I pepineros non vanno oltre il 2-2 contro il Real Madrid e ciò li condanna alla retrocessione, con il Celta Vigo che respira dopo aver rischiato davvero grosso pareggiando 0-0 a Barcellona contro l’Espanyol.

La scarpa d’oro della Liga 2019-2020 va a Lionel Messi che con la doppietta all’Alavés chiude il campionato con 25 reti. La Pulce vince anche il titolo di miglior assist-man avendone realizzati ben 21 in questo campionato, un numero importante per un giocatore di classe infinita.

Il Trofeo Zarra, trofeo che viene assegnato al miglior marcatore spagnolo, va a Gerard Moreno. L’attaccante del Villarreal ha giocato una stagione strepitosa, contribuendo alla qualificazione in Europa League con i suoi 18 go. Va a Thibaut Courtois, invece, il Trofeo Zamora che viene assegnato al miglior portiere della Liga nell’arco della stagione.

