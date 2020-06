Liga 2019-2020, risultati 28° giornata: vincono Real Madrid, Barcellona e Siviglia. Pareggio Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 28° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Barcellona vince 4 a 0 in casa del Mallorca; Messi assoluto protagonista con una rete e due assist; Vidal mette subito la partita in discesa dopo appena 2 minuti, poi Braithwaite al 37esimo raddoppia, nella ripresa a 10 minuti dal termine Alba chiude il match ma ci pensa la Pulce a tempo scaduto ad arrotondare il risultato. il Real Madrid vince in scioltezza contro l’Eibar e tiene il passo dei Blaugrana rimanendo a 2 lunghezze di distanza.

Il Siviglia vince il derby con un netto 2 a 0, partita spigolosa sbloccata dal dischetto da Ocampos al 56esimo, lo stesso Ocampos 6 minuti più tardi porge l’assist a Fernando per chiudere il match. Sconfitta per il Getafe che non riesce a superare il Granada; gli ospiti vanno in vantaggio al 20esimo del primo tempo ma poi la doppietta di Fernandez al 70esimo e al 79esimo danno la vittoria ai padroni di casa.

Netta la vittoria dell’Espanyol che si libera con un perentorio 2 a 0 dell’Alaves; prima rete segnata al terzo di recupero del primo tempo e il raddoppio al secondo minuto della ripresa. Il Villareal vince in trasferta, 1 a 0 in casa del Celta Vigo, gol partita arriva nei minuti di recupero grazie a Trigueros. Vince di misura in trasferta anche il Real Valladolid, 2 a 1 in casa del Leganes.

Pareggio 1 a 1 tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, gli uomini di Simeone arrivano a quota 46 punti e per differenza reti oggi sarebbero costretti a giocare i preliminari di Europa League, ma il Getafe quinto ha gli stessi punti e la Real Sociedad non andando oltre al pareggio, 1 a 1 con l’Osasuna, rimane ad una sola lunghezza di vantaggio; la lotta per la qualificazione alla Champions sarà combattuta fino all’ultimo minuto. Stesso risultato, 1 a 1, anche tra Valencia e Levante, partita senza grossi colpi di scena per quasi 90 minuti, poi il Valencia va in vantaggio al 89esimo con Moreno ma all’ottavo di recupero arriva il pareggio di Melero su rigore per gli ospiti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Siviglia – Real Betis 2 – 0

Granada – Getafe 2 – 1

Valencia – Levante 1 – 1

Espanyol – Alavés 2 – 0

Celta Vigo – Villarreal 0 – 1

Leganés – Real Valladolid 1 – 2

Mallorca – Barcellona 0 – 4

Athletic Bilbao – Atlético Madrid 1 – 1

Real Madrid – Eibar 3 – 1

Real Sociedad – Osasuna 1 – 1

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 61

Real Madrid 59

Siviglia 50

Real Sociedad 47

Getafe 46

Atlético Madrid 46

Valencia 43

Villarreal 41

Granada 41

Athletic Bilbao 38

Osasuna 35

Levante 34

Real Betis 33

Real Valladolid 32

Alavés 32

Eibar 27

Celta Vigo 26

Mallorca 25

Leganés 23

Espanyol 23

