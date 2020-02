Liga 2019-2020, risultati 22° giornata: Real Madrid-Atletico 1-0, Barcellona torna alla vittoria con Fati

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid vince il derby con una rete di Benzema a meta secondo tempo, l’Atletico scivola ancora più indietro in classifica mentre i Blancos rimangono in testa con 3 punti di vantaggio sul Barcellona. I Blaugrana vincono 2 a 1 in casa contro il Levante; doppietta di Fati nel giro di un minuto, 30esimo e 31esimo del primo tempo, è sufficiente per superare gli ospiti che mettono a segno la rete della bandiera al 92esimo con Rochina.

Il Getafe batte 2 a 0 l’Athletic Bilbao in trasferta e sale al terzo posto, Suarez e Mata dal dischetto danno la vittoria agli uomini di Bordalas. Il Siviglia pareggia in casa con l’Alaves, finisce 1 a 1 con gli ospiti in vantaggio al 70esimo e il pareggio su rigore al 77esimo di Ocampos.

Il Granada supera 2 a 1 l’Espanyol in recupero, in vantaggio i BiancoBlu al 27esimo su rigore, pareggio al 38esimo di Machis e goal partita di Fernandez al 46esimo. Vittoria esterna per il Real Valladolid, 1 a 0 in casa del Mallorca; vince in casa di misura il Valencia, 1 a 0 di Soler al 77esimo basta per superare il Celta Vigo.

Vittoria a sorpresa del Leganes che si impone 2 a 1 in casa sulla Real Sociedad, il goal vittoria di Rodriguez arriva in pieno recupero al 94esimo. Pareggio 1 a 1 tra Eibar e Real Betis, le reti nel primo quarto d’ora di partita poi il match diventa noioso e tattico fino al fischio finale; bella vittoria del Villareal sull’Osasuna, 3 a 1 alla fine delle ostilità, Alcacer, Peña e Cazorla per i padroni di casa e Hernandez pregi ospiti. Messi in testa alla classifica marcatori con 14 reti, secondo posto per Benzema con 13 e terzo posto di Suarez con 11.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Granada – Espanyol 2 – 1

Real Madrid – Atlético Madrid 1 – 0

Mallorca – Real Valladolid 0 – 1

Valencia – Celta Vigo 1 – 0

Leganés – Real Sociedad 2 – 1

Eibar – Real Betis 1 – 1

Athletic Bilbao – Getafe 0 – 2

Siviglia – Alavés 1 – 1

Villarreal – Osasuna 3 – 1

Barcellona – Levante 2 – 1



CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 49

Barcellona 46

Getafe 39

Siviglia 39

Valencia 37

Atlético Madrid 36

Villarreal 34

Real Sociedad 34

Athletic Bilbao 31

Granada 30

Osasuna 28

Real Betis 28

Levante 26

Real Valladolid 25

Alavés 24

Eibar 24

Mallorca 18

Leganés 18

Celta Vigo 17

Espanyol 15

