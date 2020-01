Liga 2019-2020, risultati 21° giornata: Valencia-Barcellona 2-0, pareggio Atletico, fuga Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 21° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Barcellona viene sconfitto dal Valencia 2 a 0, doppietta nel secondo tempo di Gomez regala i tre punti ai giallorossi; esordio bruttissimo per il nuovo allenatore dei Blaugrana che non riescono mai ad impensierire in modo serio l’estremo difensore dei padroni di casa. Vittoria del Siviglia, finisce 2 a 0 la sfida con il Granada, le reti nel primo tempo di De Jong e Nolito.

Maximiliano Gomez

L’Atletico Madrid non riesce ad andare oltre allo 0 a 0 in casa contro il Leganes, la crisi di risultati sta facendo scivolare fuori dalla zona coppe la squadra di Simeone ora quinta a pari merito con il Getafe a 34 punti. Proprio il Getafe vince 1 a 0 con il Real Betis grazie ad una rete di Rodriguez ad un minuto dalla fine su rigore.

Vittoria dell’Osasuna sul Levante nell’anticipo di Venerdì; le reti entrambe negli ultimi 10 minuti, apre le marcature Garcia su rigore al 81esimo e raddoppia in contropiede Perez 3 minuti più tardi. Pareggio 1 a 1 tra Espanyol e Athletic Billbao, goal di Vilalibre al 12esimo per gli ospiti e pareggio di De Tomas al 63esimo per i padroni di casa.

Vittoria esterna del Villareal in casa dell’Alaves, rete di Bacca al decimo minuto del primo tempo, pareggio di Joselu al 80esimo e goal partita di Niño ad un minuto dal termine. Pareggio a reti bianche tra Celta Vigo e Eibar, 0 a 0 alla fine dei 90 minuti.

Vince 3 a 0 la Real Sociedad in casa contro il Mallorca, le reti tutte nel secondo tempo, apre le marcature Isak al 46esimo, raddoppio grazie all’autogol di Gomez chiude la partita Portu al 81esimo. Al Real Madrid basta un goal di Nacho al 78esimo per superare il Real Valladolid e balzare in testa alla classifica da solo con 46 punti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Osasuna – Levante 2 – 0

Espanyol – Athletic Bilbao 1 – 1

Valencia – Barcellona 2 – 0

Alavés – Villarreal 1 – 2

Siviglia – Granada 2 – 0

Atlético Madrid – Leganés 0 – 0

Celta Vigo – Eibar 0 – 0

Getafe – Real Betis 1 – 0

Real Sociedad – Mallorca 3 – 0

Real Valladolid – Real Madrid 0 – 1

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 46

Barcellona 43

Siviglia 38

Getafe 36

Atlético Madrid 36

Real Sociedad 34

Valencia 34

Villarreal 31

Athletic Bilbao 31

Osasuna 28

Granada 27

Real Betis 27

Levante 26

Real Valladolid 23

Alavés 23

Eibar 23

Mallorca 18

Celta Vigo 17

Leganés 15

Espanyol 15

