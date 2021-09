Leicester City-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 16-9-2021

Dove vedere Leicester City-Napoli, 1° Giornata fase a gironi Europa League 2021-2022 Giovedì 16 Settembre 2021 ore 21:00. La partita Leicester-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Tv 8 e Sky Go.

Archiviata la vittoria per 2-1 sulla Juventus di Massimiliano Allegri che gli è valso, in attesa di Milan-Lazio e Roma-Sassuolo, il primo posto in classifica in solitaria dopo le prime tre partite di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara all’esordio in Europa League che giovedì sera lo vedrà affrontare in trasferta il Leicester City di Brendan Rodgers.

Quello che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester sarà il primo incontro ufficiale tra le Foxes e i partenopei. Vardy e compagni, dopo le prime 4 giornate di campionato in Premier League, occupano la 9° posizione in classifica con 6 punti frutto di 2 vittorie (1-0 al Wolverhampton e 1-2 al Norwich) e 2 sconfitte (4-1 contro il West ham e 0-1 contro il Manchester City).

Gli azzurri, invece, sono attualmente primi in Serie A grazie alle 3 vittorie consecutive ottenute nelle prime tre partite della stagione contro Venezia (2-0), Genoa (1-2) e Juventus (2-1). Il match tra albionici e campani sarà sfida che vedrà affrontarsi due delle cinque squadre (le altre sono Monaco, Marsiglia e Lazio) che, almeno sulla carta, sono candidate alla vittoria finale. Ricordiamo che Leicester City e Napoli sono inserite nel Gruppo C all’interno del quale figurano anche Spartak Mosca e Legia Varsavia.

Leicester City-Napoli, 1° giornata Gruppo C Europa League 2021-2022.

Come vedere Leicester City-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Leicester City-Napoli

Competizione: Europa League

Data: giovedì 16 settembre 2021

Orario: 21:00

Canali Tv: Sky Sport, Tv8

Streaming: DAZN (App e sito), Sky Go

Guarda Leicester City-Napoli in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Leicester City-Napoli sarà visibile, a partire dalle 21:00 di giovedì 16 settembre 2021, in diretta tv e streaming su Sky Sport, DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre). In tv, il match tra Foxes e partenopei sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN, visto che entrambe le piattaforme detengono i diritti di trasmissione di tutte le partite dell’UEFA Europa League 2021-2022.

Per quanto riguarda DAZN, il match tra gli uomini di Brendan Rodgers e quelli di Luciano Spaletti sarà visibile scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate. La telecronaca dell’incontro che si disputerà al King Power Stadium di Leicester sarà di Pierluigi Pardo con commento tecnico a cura di Dario Marcolin.

Altro metodo per assistere alla sfida tra inglesi ed italiani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Leicester City-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet tramite collegamento al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando le app di DAZN e Sky Go.

Si potrà guardare Leicester City – Napoli in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Dove ascoltare la radiocronaca di Leicester City-Napoli

La radiocronaca di Leicester City-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni di Leicester City-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Rodgers dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Schmeichel in porta. Davanti a lui, Ricardo, Evans, Soyuncu e Thomas. A centrocampo spazio a Tielemans e Ndidi con Albrighton, Maddison e Barnes sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Vardy.

Anche Spalletti dovrebbe optare per il 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo la coppia formata da Elmas e Fabian Ruiz con Lozano, Zielinski e Politano sulla trequarti a fare da sostegno all’unico perno offensivo, Petagna.

Leicester City (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.

Allenatore: Brendan Rodgers.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche di Leicester City-Napoli

Quello che andrà in scena giovedì sera (21:00) al King Power Stadium di Leicester sarà, come detto in apertura, il primo match ufficiale tra le due formazioni.

Migliori Bookmakers AAMS