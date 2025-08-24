Video Gol Highlights di Juventus – Parma 2-0 Serie A 1° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Cagliari – Fiorentina 1-1: la sblocca David al 60° e Vlahovic nel finale fissa il risultato sul 2 a 0 per la vittoria casalinga della squadra di Tudor.

La Juventus conquista una vittoria importante all’esordio in Campionato grazie a una prestazione di carattere e pazienza.

Jonathan David si presenta alla Serie A nel migliore dei modi firmando il gol che sblocca Juve-Parma e regalando entusiasmo ai tifosi bianconeri.

Dopo un primo tempo dominato ma senza riuscire a trovare la via del gol la squadra di Tudor sblocca il match al quarto d’ora della ripresa: Kenan Yildiz sfonda sulla sinistra e mette al centro un cross perfetto per Jonathan David, che di esterno destro trova il vantaggio con un tocco preciso.

Il Parma prova a reagire ma si rende pericoloso soltanto in due occasioni, entrambe neutralizzate da Cambiaso e Bremer, decisivi nelle chiusure su Lovik e Pellegrino.

Nel finale succede di tutto: Cambiaso viene espulso per una sbracciata su Lovik ma pochi secondi dopo la Juventus chiude i conti grazie al raddoppio di Dusan Vlahovic, appena entrato, ancora una volta su assist di uno straordinario Yildiz.

Lo Stadium applaude a lungo il serbo, mentre la Juve festeggia tre punti fondamentali.

Prestazione convincente per la squadra di Tudor, che inizia il campionato con tre punti e tante certezze, trovando subito il contributo decisivo dei nuovi innesti e dell’uomo mercato più chiacchierato Dusan Vlahovic.

Cronaca di Juventus – Parma 2-0:

ChatGPT ha detto:

La Juventus chiude il primo tempo contro il Parma sullo 0-0, ma domina il gioco e crea numerose occasioni senza riuscire a sfondare il muro difensivo gialloblu. La squadra di Tudor parte forte e già al 3’ costruisce la prima chance con Thuram e Conceicao, fermati da un attento Suzuki. Al 14’ è ancora il portoghese a rendersi pericoloso con un colpo di testa ben indirizzato, ma il portiere ospite respinge in angolo. Poco dopo, al 16’, Jonathan David sfiora il gol da due passi su un cross di Locatelli, fallendo la deviazione vincente.

Il Parma si fa vedere raramente, come al 4’ con Almqvist che manca di poco la deviazione sotto porta e al 17’ con Lovik, ma Di Gregorio è sempre attento.

La Juve invece continua a spingere: al 24’ Thuram di testa manda alto su punizione di Cambiaso, mentre al 30’ Conceicao prova un rasoterra debole e centrale.

Al 33’ apprensione per Bremer, costretto a giocare con un vistoso turbante dopo uno scontro aereo con Almqvist, ma il difensore resta in campo e al 42’ sfiora il vantaggio con un colpo di testa ravvicinato che manca di poco il bersaglio.

Nonostante il dominio territoriale, la Juventus non riesce a trovare la via del gol nei primi 45 minuti, complice l’imprecisione sotto porta e un Suzuki sempre reattivo. I bianconeri chiudono il primo tempo tra rimpianti e applausi, consapevoli di aver costruito molto ma concretizzato poco.

Dopo un primo tempo dominato ma chiuso sullo 0-0, la Juventus aumenta i giri nella ripresa e trova il vantaggio al 59’: Yildiz affonda sulla sinistra e serve al centro David, che con un piattone preciso batte Suzuki e firma l’1-0.

Gli ospiti provano a reagire, ma la difesa bianconera regge bene, con Bremer protagonista di un intervento decisivo su Pellegrino.

Al 54’ il palo nega la gioia del raddoppio a Conceicao mentre Yildiz continua a creare scompiglio tra le linee.

Nel finale, un episodio chiave rischia di complicare i piani: al 83’ Cambiaso viene espulso per una sbracciata ingenua su Lovik.

Ma la Juve, nonostante l’inferiorità numerica, reagisce con cinismo e al 84’ chiude i conti in contropiede. Vlahovic, appena entrato, avvia e conclude l’azione: parte lanciato da Yildiz, riceve il pallone di ritorno e insacca il 2-0 sotto gli applausi dello Stadium.

Tre punti pesanti, ottimo debutto per Jonathan David e conferme importanti per Yildiz, sempre più leader offensivo.

Tudor può sorridere: la sua Juventus parte con il piede giusto e mostra un’identità chiara, equilibrio tra difesa e attacco e la capacità di colpire nei momenti decisivi.

Video Gol e Highlights Juventus – Parma 2-0:

Video Online a breve

Tabellino e Pagelle di Juventus – Parma 2-0:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Gatti 6 (57′ Joao Mario 6), Bremer 6,5, Kelly 6; Kalulu 6, Locatelli 6,5 (57′ Koopmeiners 6), Thuram 6,5, Cambiaso 5; Conceicao 6,5 (80′ Nico Gonzalez sv), Yildiz 7 (89′ McKennie sv); David 7 (80′ Vlahovic 7). All. Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki 6,5; Delprato 6, Circati 5,5, Valenti 6; Lovik 6,5 (88′ Estevez sv), Bernabè 6, Keita 5,5 (89′ Djuric sv), Ordonez 5,5 (57′ Sorensen 5,5), Valeri 5,5; Almqvist 6 (80′ Benedyczak sv), Pellegrino 6. All. Cuesta.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 60′ David, 84′ Vlahovic

Ammoniti: Gatti (J), Suzuki (P), Sorensen (P); Tudor (all. Juventus) per proteste

Espulso: 83′ Cambiaso (J) per fallo di reazione