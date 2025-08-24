Video Gol Highlights di Como – Lazio 2-0 1° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Como – Lazio 2-0: Douvikas in apertura di ripresa e Nico Paz al 73° regalano la vittoria ai lariani dopo che è stato annullato il pareggio a Castellanos.

Avvio di campionato perfetto per il Como di Cesc Fàbregas, che conquista una vittoria convincente per 2-0 contro la Lazio di Sarri al Senigallia, regalando ai tifosi un debutto da ricordare.

La squadra lariana parte forte e domina l’intero primo tempo, mantenendo il controllo del gioco e costringendo gli uomini di Sarri sulla difensiva.

Il vantaggio arriva ad inizio ripresa grazie a Tasos Douvikas, bravo a sfruttare un perfetto assist di Nico Paz e battere Provedel con freddezza.

Poco dopo, è lo stesso Nico Paz a chiudere definitivamente i conti, firmando il raddoppio con una splendida punizione dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere biancoceleste.

La Lazio prova a reagire ma crea troppo poco per impensierire Butez, incapace di rendersi realmente pericolosa sotto porta.

Un successo importante per il Como, che conferma la solidità del progetto guidato da Fàbregas e manda un chiaro segnale al campionato.

I ragazzi di Cesc Fàbregas regalano spettacolo e conquistano i primi 3 punti al Sinigallia: Como-Lazio 2-0. Una prestazione da incorniciare, fatta di entusiasmo, ferocia agonistica e tanta qualità. La squadra lariana domina il gioco, diverte il pubblico e si diverte in campo, mostrando personalità e sicurezza.

Cronaca di Como – Lazio 2-0:

1′ – Fischio d’inizio al Sinigallia, Como e Lazio pronte a darsi battaglia.

3′ – Divise ufficiali: Como in maglia blu con pantaloncini bianchi, Lazio in completo bianco con pantaloncini scuri.

5′ – Prima occasione della gara per il Como: Douvikas riceve in area e prova il sinistro a incrociare, ma Provstgaard interviene in scivolata e devia in angolo.

10′ – Primi dieci minuti sul cronometro: meglio il Como, che imposta il gioco e mantiene il baricentro alto.

13′ – Accelerazione della Lazio sulla sinistra: Tavares prende il fondo, rientra sul destro e prova la conclusione, ma il tiro finisce altissimo sopra la traversa.

15′ – Ancora Como pericoloso: Ramon supera Cataldi con un bel dribbling e calcia verso il palo lontano, ma la palla termina fuori misura.

17′ – Cartellino giallo per Nico Paz dopo un intervento in ritardo su Cataldi a centrocampo.

19′ – Gila decisivo in area: chiusura perfetta in scivolata su Rodriguez, che stava per calciare a botta sicura.

21′ – Grande chance per il Como: sul cross di Vojvoda, Rodriguez stacca di testa anticipando Lazzari, ma la palla sfiora il palo e finisce fuori di pochissimo.

23′ – Miracolo di Provedel! Vojvoda calcia al volo dal limite dell’area, ma il portiere biancoceleste si distende e salva con un intervento prodigioso.

26′ – Tentativo dalla distanza di Nico Paz, che calcia forte dal vertice dell’area: palla alta sopra la traversa.

30′ – Ammonito Zaccagni per un intervento irregolare su Kempf al limite dell’area.

35′ – Azione insistita della Lazio: Tavares crossa dalla sinistra, Cancellieri controlla e serve Guendouzi, che calcia debole dal cuore dell’area, facile preda di Butez.

38′ – Cartellino giallo per Van Der Brempt dopo un fallo tattico sulla trequarti.

45′ – Finisce il primo tempo al Sinigallia: risultato fermo sullo 0-0, ma partita intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti.

46′ – La ripresa si apre con una chance per la Lazio: Tavares sfonda sulla corsia mancina e cambia gioco per Cancellieri, che controlla e prova il destro rasoterra verso il secondo palo, ma la palla esce di poco.

47′ – Gol del Como! Nico Paz inventa un filtrante perfetto per Douvikas, che resiste alla marcatura di Gila e incrocia di destro: Provedel tocca solo con il piede, ma non basta. 1-0 Como.

52′ – Como vicino al raddoppio: Da Cunha controlla di petto al limite e calcia di potenza, il pallone sfiora l’incrocio dei pali.

57′ – Pericolo per il Como: Zaccagni trova un varco e serve un cross rasoterra per Castellanos, ma Perrone è provvidenziale e anticipa l’attaccante deviando in laterale.

60′ – Primi cambi per la Lazio: entrano Marusic e Pedro al posto di Lazzari e Cancellieri.

66′ – Altri innesti per i biancocelesti: dentro Rovella e Luca Pellegrini per Cataldi e Tavares.

70′ – Doppio cambio nel Como: fuori Douvikas e Van der Brempt, spazio a Morata e Smolcic.

72′ – Gol straordinario del Como! Nico Paz disegna una punizione perfetta che si infila dritta all’incrocio dei pali: Provedel immobile, 2-0 per i lariani.

75′ – Ammonizione per Guendouzi dopo un intervento irregolare a centrocampo.

77′ – Occasionissima per il Como: Vojvoda supera Luca Pellegrini e lascia partire un destro potente, ma la traversa nega la gioia del gol.

78′ – Nuove sostituzioni per i padroni di casa: entrano Caqueret e Sergi Roberto per Perrone e Nico Paz.

83′ – Ancora Como pericoloso con Da Cunha, che dal limite cerca l’angolino basso: Provedel deve distendersi per evitare il tris.

90′ – Concessi 5 minuti di recupero al Sinigallia.

95′ – Triplice fischio finale! Il Como di Cesc Fàbregas batte la Lazio 2-0 con una ripresa perfetta: decisive le reti di Douvikas e Nico Paz.

Video Gol e Highlights Como – Lazio 2-0:

Tabellino di Como – Lazio 2-0:

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (dal 70’ Smolcic), Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone (dal 78′ Caqueret), Vojvoda, Nico Paz (dal 78′ Sergi Roberto), Rodriguez (dal 92′ Kuhn); Douvikas (dal 70’ Morata). All.: Cesc Fabregas

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 61’ Marusic), Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru (dal 75′ Dia); Cancellieri (dal 61’ Pedro), Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

Marcatori: 47’ Douvikas (C), 73’ Nico Paz (C)

Ammoniti: Nico Paz (C), Van der Brempt (C); Zaccagni (L), Guendouzi (L)

Arbitro: Manganiello