Video Gol Highlights di Como – Lazio 2-0 1° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Como – Lazio 2-0: Douvikas in apertura di ripresa e Nico Paz al 73° regalano la vittoria ai lariani dopo che è stato annullato il pareggio a Castellanos.

Avvio di campionato perfetto per il Como di Cesc Fàbregas, che conquista una vittoria convincente per 2-0 contro la Lazio di Sarri al Senigallia, regalando ai tifosi un debutto da ricordare.

La squadra lariana parte forte e domina l’intero primo tempo, mantenendo il controllo del gioco e costringendo gli uomini di Sarri sulla difensiva.

Il vantaggio arriva ad inizio ripresa grazie a Tasos Douvikas, bravo a sfruttare un perfetto assist di Nico Paz e battere Provedel con freddezza.

Poco dopo, è lo stesso Nico Paz a chiudere definitivamente i conti, firmando il raddoppio con una splendida punizione dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere biancoceleste.

La Lazio prova a reagire ma crea troppo poco per impensierire Butez, incapace di rendersi realmente pericolosa sotto porta.

Un successo importante per il Como, che conferma la solidità del progetto guidato da Fàbregas e manda un chiaro segnale al campionato.

I ragazzi di Cesc Fàbregas regalano spettacolo e conquistano i primi 3 punti al Sinigallia: Como-Lazio 2-0. Una prestazione da incorniciare, fatta di entusiasmo, ferocia agonistica e tanta qualità. La squadra lariana domina il gioco, diverte il pubblico e si diverte in campo, mostrando personalità e sicurezza.

Cronaca di Como – Lazio 2-0:

1′ – Fischio d’inizio al Sinigallia, Como e Lazio pronte a darsi battaglia.
3′ – Divise ufficiali: Como in maglia blu con pantaloncini bianchi, Lazio in completo bianco con pantaloncini scuri.
5′ – Prima occasione della gara per il Como: Douvikas riceve in area e prova il sinistro a incrociare, ma Provstgaard interviene in scivolata e devia in angolo.
10′ – Primi dieci minuti sul cronometro: meglio il Como, che imposta il gioco e mantiene il baricentro alto.
13′ – Accelerazione della Lazio sulla sinistra: Tavares prende il fondo, rientra sul destro e prova la conclusione, ma il tiro finisce altissimo sopra la traversa.
15′ – Ancora Como pericoloso: Ramon supera Cataldi con un bel dribbling e calcia verso il palo lontano, ma la palla termina fuori misura.
17′Cartellino giallo per Nico Paz dopo un intervento in ritardo su Cataldi a centrocampo.
19′Gila decisivo in area: chiusura perfetta in scivolata su Rodriguez, che stava per calciare a botta sicura.
21′ – Grande chance per il Como: sul cross di Vojvoda, Rodriguez stacca di testa anticipando Lazzari, ma la palla sfiora il palo e finisce fuori di pochissimo.
23′ – Miracolo di Provedel! Vojvoda calcia al volo dal limite dell’area, ma il portiere biancoceleste si distende e salva con un intervento prodigioso.
26′ – Tentativo dalla distanza di Nico Paz, che calcia forte dal vertice dell’area: palla alta sopra la traversa.
30′Ammonito Zaccagni per un intervento irregolare su Kempf al limite dell’area.
35′ – Azione insistita della Lazio: Tavares crossa dalla sinistra, Cancellieri controlla e serve Guendouzi, che calcia debole dal cuore dell’area, facile preda di Butez.
38′Cartellino giallo per Van Der Brempt dopo un fallo tattico sulla trequarti.
45′ – Finisce il primo tempo al Sinigallia: risultato fermo sullo 0-0, ma partita intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti.

46′ – La ripresa si apre con una chance per la Lazio: Tavares sfonda sulla corsia mancina e cambia gioco per Cancellieri, che controlla e prova il destro rasoterra verso il secondo palo, ma la palla esce di poco.
47′Gol del Como! Nico Paz inventa un filtrante perfetto per Douvikas, che resiste alla marcatura di Gila e incrocia di destro: Provedel tocca solo con il piede, ma non basta. 1-0 Como.
52′ – Como vicino al raddoppio: Da Cunha controlla di petto al limite e calcia di potenza, il pallone sfiora l’incrocio dei pali.
57′ – Pericolo per il Como: Zaccagni trova un varco e serve un cross rasoterra per Castellanos, ma Perrone è provvidenziale e anticipa l’attaccante deviando in laterale.
60′Primi cambi per la Lazio: entrano Marusic e Pedro al posto di Lazzari e Cancellieri.
66′ – Altri innesti per i biancocelesti: dentro Rovella e Luca Pellegrini per Cataldi e Tavares.
70′ – Doppio cambio nel Como: fuori Douvikas e Van der Brempt, spazio a Morata e Smolcic.
72′Gol straordinario del Como! Nico Paz disegna una punizione perfetta che si infila dritta all’incrocio dei pali: Provedel immobile, 2-0 per i lariani.
75′Ammonizione per Guendouzi dopo un intervento irregolare a centrocampo.
77′ – Occasionissima per il Como: Vojvoda supera Luca Pellegrini e lascia partire un destro potente, ma la traversa nega la gioia del gol.
78′ – Nuove sostituzioni per i padroni di casa: entrano Caqueret e Sergi Roberto per Perrone e Nico Paz.
83′ – Ancora Como pericoloso con Da Cunha, che dal limite cerca l’angolino basso: Provedel deve distendersi per evitare il tris.
90′ – Concessi 5 minuti di recupero al Sinigallia.
95′Triplice fischio finale! Il Como di Cesc Fàbregas batte la Lazio 2-0 con una ripresa perfetta: decisive le reti di Douvikas e Nico Paz.

Video Gol e Highlights Como – Lazio 2-0:

Tabellino di Como – Lazio 2-0:

Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (dal 70’ Smolcic), Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone (dal 78′ Caqueret), Vojvoda, Nico Paz (dal 78′ Sergi Roberto), Rodriguez (dal 92′ Kuhn); Douvikas (dal 70’ Morata). All.: Cesc Fabregas 

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 61’ Marusic), Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru (dal 75′ Dia); Cancellieri (dal 61’ Pedro), Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri 

Marcatori: 47’ Douvikas (C), 73’ Nico Paz (C) 

Ammoniti: Nico Paz (C), Van der Brempt (C); Zaccagni (L), Guendouzi (L) 

Arbitro: Manganiello 

