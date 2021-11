Legia Varsavia-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 04-11-2021

Dove vedere Legia Varsavia-Napoli, 4° Giornata fase a gironi (Gruppo C) Europa League 2021-2022 Giovedì 4 novembre 2021 ore 18:45. La partita Legia Varsavia-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Messa in archivio la vittoria di misura sulla Salernitana di Stefano Colantuono, che è valsa la testa solitaria della classifica in Serie A insieme al Milan di Stefano Pioli, il Napoli di Luciano Spalletti guarda in avanti e pone l’attenzione all’importante match che giovedì sera lo vedrà affrontare in trasferta, nella 4° giornata della fase a gironi (Gruppo C) di Europa League, l’altalenante Legia Varsavia di Czesław Michniewicz.

Polacchi e partenopei tornano a sfidarsi a distanza di due settimane dal 3-0 del Maradona che ha permesso a Insigne e compagni di tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri infatti, secondi a quota 4 punti in coabitazione con il Leicester, puntano al successo per scavalcare in classifica proprio i legionari che, sebbene primi nel Gruppo C con 6 punti, giungono all’appuntamento coi campani dalla sconfitta interna, l’ottava in campionato, per 0-2 contro il Pogon.

Legia Varsavia-Napoli, 4° giornata Gruppo C Europa League 04-11-2021.

Come vedere Legia Varsavia-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Legia Varsavia-Napoli

Competizione: Europa League (4° giornata fase a gironi)

Data: giovedì 4 novembre 2021

Orario: 18:45

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv

Guarda Olympique Marsiglia – Lazio in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Legia Varsavia-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18:45 di giovedì 4 novembre 2021, in diretta tv e streaming su Sky Sport e DAZN. In tv, il match tra polacchi e partenopei sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN, visto che entrambe le piattaforme detengono i diritti di trasmissione di tutte le partite dell’UEFA Europa League 2021-2022.

Per quanto riguarda DAZN, il match tra gli uomini di Czesław Michniewicz e quelli di Luciano Spalletti sarà visibile scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate. Per quanto riguarda Sky, invece, il match dello Stadio dell’Esercito Polacco sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La telecronaca dell’incontro, su DAZN, sarà di Stefano Borghi con commento tecnico a cura di Alessandro Budel.

Altro metodo per assistere alla sfida tra militari ed azzurri è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Legia Varsavia-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet su Now Tv, tramite collegamento al sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando le app di DAZN e Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Legia Varsavia-Napoli

La radiocronaca di Legia Varsavia-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Legia Varsavia-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Michniewicz dovrebbe schierare i suoi con un classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Miszta in porta. Davanti a lui, Kedrzejcyk, Wieteska e Nawrocki. Centrocampo a cinque con Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins e Mladenovic. In attacco, il duo composto da Josué ed Emreli.

Spalletti dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme ed Anguissa con Lozano, Zielinski ed Elmas sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Mertens.

Legia Varsavia (3-5-2): Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins, Mladenovic; Josué, Emreli.

Allenatore: Czesław Michniewicz.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Legia Varsavia e Napoli sono complessivamente 3: 2 risalgono alla fase a gironi dell’Europa League 2015-2016, l’altro alla gara giocata al Maradona lo scorso 21 ottobre. Eccoli nel dettaglio:

Napoli-Legia Varsavia 3-0 (21-10-2021)

Legia Varsavia-Napoli 0-2 (01-10-2015)

Napoli-Legia Varsavia 5-2 (10-12-2015)





Migliori Bookmakers AAMS