Lega Serie A boccia algoritmo: Scudetto non assegnato e niente retrocessioni in caso di stop

Il famoso algoritmo proposto dal presidente Gravina è stato bocciato dall’Assemblea di Lega. I club hanno dato l’ok all’assegnazione di scudetto e retrocessioni solo se aritmeticamente deciso dal campo. Un nuovo stop del campionato rimane comunque un’ipotesi che nessuno si augura

Sono ore decisive per la ripartenza del campionato, fermo dall’8 marzo per la pandemia del Covid-19. In queste settimane si sta studiando la formula giusta per tutelare quanto più possibile la ripresa della Serie A, che avverrà ufficialmente il 20 giugno.

Il countdown è iniziato, ma ci sono ancora alcuni temi da affrontare. Uno su tutti riguarda le decisioni da prendere qualora si presentasse un nuovo stop del massimo campionato italiano. A questo proposito, la Figc ha proposto un algoritmo, che prende in considerazione delle sentenze nel caso in cui non sia possibile terminare la stagione.

L’idea del presidente Gabriele Gavrina, però, è stata bocciata dalla Lega Serie A, attraverso l’assemblea che si è tenuta pochi minuti fa. Le decisioni di Paolo Dal Pino in merito a questo aspetto, sono volte a salvaguardare sempre il merito sportivo delle squadre. I risultati non possono essere ottenuti attraverso formule matematiche, ma solo il campo può dare sentenze.

In caso di un nuovo stop, quindi, la Lega ha deciso che verranno ufficializzati solo i verdetti già assegnati aritmeticamente dal campo. La classifica finale verrà definita in base alla media dei punti, moltiplicata per il numero delle partite mancanti. Questo, però, servirà solo a decretare i club qualificati per le coppe europee.La vittoria del campionato e le retrocessioni verranno decise solo se la matematica ha già detto tutto.

E’ un’ipotesi che nessuno si augura quella di un nuovo stop del campionato, ma comunque è un’opzione da tenere in considerazione. La curva di contagio del Covid-19 non è del tutto passata e non si possono fare previsioni certe sul prossimo futuro.

