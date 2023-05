Video Gol e Highlights Lecce-Verona 0-1, 34esima giornata di Serie A: decide una rete di Ngonge!

Il Verona vince una gara in trasferta in Serie A, cosa che non faceva da quando c’era Tudor in panchina! Sono tre punti importantissimi, si allontana di tre punti dallo Spezia e a meno uno dal Lecce. Quattro punti nelle ultime undici partite per i salentini. Situazione complicata più per la formazione di Baroni, invece che per quella di Zaffaroni, ora con il vento in poppa e pronta a guadagnarsi la salvezza con più autostima.

Video Gol Highlights Lecce-Hellas Verona, 34esima giornata di Serie A

Sintesi di Lecce-Verona 0–1 :

Appena partiti la formazione ospite si rende subito pericolosa! Djuricic colpisce una traversa, dopo una splendida azione di Lazovic sulla fascia sinistra. Il calciatore serbo, dopo una finta e una controfinta, può crossare liberamente dal fondo, dove Djuricic può colpire di testa indisturbato, ma la palla sbatte sulla traversa e torna in campo!

Lecce-Verona. Al decimo minuto è ancora Djuricic a farsi vedere davanti alla porta difesa da Falcone! Sempre di testa colpisce dopo aver ricevuto un cross dalle fasce, ma questa volta è Falcone a deviare in angolo!

Partita che pur essendo vivace non offre molti spunti da rete. Le due squadre sono molto accorte, attente a non prendere reti e a provare a sfruttare le occasioni che le capitano.

A dieci minuti dal termine della prima frazione, pericolosi i padroni di casa. Azione che parte da destra con Gendrey, il quale mette al centro un bel pallone ma Ceesay viene anticipato da Hien al momento di concludere in porta!

Lecce-Verona. Le due squadre sono molto chiuse e compatte. Dopo una prima parte in cui il Verona era maggiormente propositivo, ora la situazione è maggiormente in equilibrio, con qualche occasione in più dei padroni di casa.

Al quarantacinquesimo minuto occasione per i padroni di casa. Di Francesco cerca il gol spettacolare con una giocata fantastica in rovesciata. Il suo tiro, però, finisce fuori.

Una prima frazione che si conclude senza particolari occasioni dalla due parti. Un pareggio giusto che, però, non va bene sicuramente al Verona più che al Lecce, al momento davanti in classifica di quattro punti.

Lecce-Verona. Secondo tempo che inizia con un occasione importante creata dai padroni di casa. Un corner battuto da Oudin dalla sinistra, palla al centro con tante maglie giallorosse libere. Tra queste sbuca Blin, il quale non riesce a colpire in maniera precisa e la sfera termina fuori alla sinistra di Montipò.

Al decimo minuto, azione di Gallo sulla fascia di sinistra, pallone filtrante per Di Francesco, il quale controlla la sfera e poi calcia di prima intenzione con il destro. Pallone che sorvola di poco la traversa!

Quando è in corso il quarto d’ora della seconda frazione occasione per gli ospiti. Calcio d’angolo di Verdi, pallone che finisce nel secondo palo, con Abildgaard che stacca di testa con forza. La sua conclusione centrale è deviata da Falcone in calcio d’angolo!

Verso la metà della seconda frazione azione per i padroni di casa con Gallo che non riesce a servire gli attaccanti da ottima posizione. L’anticipo efficace di Montipò che manda il pallone in fallo laterale.

VANTAGGIO DEL VERONA! Ngonge bravissimo a controllare la sfera scattare verso il limite dell’area e far partire un sinistro imprendibile all’angolo basso alla destra di Falcone!

A dieci minuti dal termine, azione per i padroni di casa clamorosa. Banda riceve un assist illuminante, il cui tiro di destro a giro viene deviato in maniera decisiva da Montipò. L’arbitro, comunque, ha fischiato annullando l’azione per fuorigioco!

Meno due al termine dei minuti regolamentari e Banda ci prova dal limite dell’area! Il suo tiro angolato mette in difficoltà Montipò, il quale rimedia in angolo!

Gli ultimi cinque minuti scorrono via senza altre occasioni importanti. Verona che si libera della compagnia dello Spezia ed è salvo in questo momento!

Highlights e Video Gol Lecce-Verona 0–1 :

Il Tabellino di Lecce-Verona 0–1 :

Marcatori: 71′ st Ngonge (V)

Assist: 71′ st Djuricic (V)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (72′ st Gonzalez), Hjulmand, Oudin (83′ st Colombo); Strefezza, Ceesay, Di Francesco (72′ st Banda). All. Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni (71′ st De Paoli), Tameze, Abildgaard, Lazovic (89′ st Terracciano); Duda (71′ st Sulemana), Verdi (65′ st Ngonge); Djuric. All. Zaffaroni

Ammoniti: 19′ pt Faraoni (V), 23′ pt Hjulmand (L), 35′ pt Abildgaard (V), 52′ st Magnani (V), 80′ st Oudin (L), 82′ st Montipò (V), 86′ st Ngonge (V)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)