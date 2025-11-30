Lecce – Torino LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 13° Giornata

Dove vedere Lecce – Torino in Diretta Tv e Streaming Live, 13° Giornata Serie A, Domenica 30 Novembre ore 12:30.

Lecce e Torino arrivano al lunch match di Serie A con lo stesso obiettivo: tornare alla vittoria dopo un periodo poco brillante. Entrambe le squadre, infatti, hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime due giornate di campionato, faticando a trovare continuità e risultati convincenti.

La partita, in programma allo Stadio Via del Mare, si preannuncia equilibrata e ricca di tensione, con due formazioni che in tutto il mese di novembre sono riuscite a ottenere una sola vittoria complessiva. Un dato che racconta bene lo stato di forma e la necessità, da parte di entrambe, di dare una svolta al proprio percorso.

Con la classifica che inizia a delinearsi e la corsa alla salvezza da un lato e alle zone europee dall’altro, Lecce e Torino si preparano a una sfida dal peso specifico importante, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Formazioni Ufficiali di Lecce – Torino:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Pierotti. Allenatore: Di Francesco.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams. Allenatore: Baroni.

Dove vedere Lecce – Torino in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lecce – Torino Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lecce – Torino di Domenica 30 Novembre 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lecce – Torino su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Lecce:

Storicamente molto più solido tra le mura amiche, il Lecce sta vivendo una stagione dai dati anomali: le uniche due vittorie in campionato sono arrivate lontano dal Salento, a conferma di un rendimento esterno sorprendentemente più efficace rispetto a quello casalingo. Un paradosso che diventa ancora più evidente analizzando la prestazione dell’ultima giornata, quando i giallorossi sono usciti dall’Olimpico con una sconfitta “solo” per due reti, nonostante una netta superiorità della Lazio per tutto l’arco della partita.

Il ritorno al Via del Mare, però, non porta certezze. Anzi. Nel 2025, il Lecce è la squadra che ha raccolto meno punti in casa in tutta la Serie A, e detiene anche un primato negativo tra i principali campionati europei: ben 11 partite interne senza riuscire a segnare, il dato peggiore tra le squadre dei cinque principali tornei continentali.

Nemmeno l’esperienza di Eusebio Di Francesco, al suo secondo mandato sulla panchina salentina, è servita a invertire la rotta. In 12 partite casalinghe di Serie A alla guida dei Lupi, il tecnico non ha mai centrato una vittoria: otto sconfitte, di cui sette senza neppure segnare un gol, fotografano un tabù sempre più difficile da spezzare.

Con soli 10 punti in classifica, il Lecce sembra destinato a un nuovo campionato di sofferenza. L’assenza di un vero finalizzatore pesa come un macigno: la squadra è in astinenza offensiva da 247 minuti, e l’ultimo gol segnato in casa risale addirittura a fine settembre, nel pirotecnico 2-2 contro il Bologna.

Il Via del Mare, che un tempo rappresentava il cuore pulsante e il punto di forza del Lecce, è oggi il simbolo delle sue difficoltà più profonde. E per Di Francesco, la sfida più urgente è trasformare un tabù in opportunità.

Come arriva il Torino:

Sul piano dei precedenti, il Torino può guardare al Via del Mare con un moderato ottimismo: nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Lecce, i Granata hanno incassato solo un gol complessivo, a testimonianza di una certa solidità difensiva contro i salentini. Eppure, questo dato non si è tradotto in successi concreti, visto che nella scorsa stagione i piemontesi hanno raccolto appena un punto nei due confronti diretti.

La sfida avrà inevitabilmente un sapore particolare per Marco Baroni, oggi alla guida del Torino ma protagonista di una delle pagine più significative della storia recente del Lecce. L’allenatore toscano, infatti, ha condotto i giallorossi alla promozione dalla Serie B nel 2022 e ha centrato la salvezza in Serie A l’anno successivo, dopo aver indossato quella stessa maglia anche da calciatore. Ma, come lo stesso tecnico ha sottolineato, al Via del Mare non ci sarà spazio per i ricordi: contano solo i punti.

Il Torino arriva al match in una fase delicata. La squadra non vince dalla fine di ottobre e, dopo tre pareggi consecutivi, è incappata in una pesante battuta d’arresto lunedì sera. Dopo aver tenuto testa alla Juventus nel derby, i Granata hanno mostrato un volto completamente diverso contro un Como in grande forma: dopo un primo tempo equilibrato, la difesa è crollata nella ripresa, incassando un clamoroso 5-1 davanti al pubblico dell’Olimpico Grande Torino.

Il dato che emerge è emblematico: il Torino ha subito 21 gol in questo campionato, ma allo stesso tempo è riuscito a mantenere la porta inviolata in ben cinque occasioni. Un contrasto che racconta la grande incostanza della squadra e rende difficile ogni previsione, persino per Baroni.

La sfida contro il Lecce rappresenta quindi un crocevia chiave: per ritrovare certezze, per dare continuità al progetto tecnico e, soprattutto, per evitare che il periodo senza vittorie diventi un problema strutturale.

Pronostico Lecce – Torino:

Il dato più allarmante per il Lecce resta la cronica difficoltà nel trovare la via del gol, un limite che rischia seriamente di compromettere la permanenza in Serie A. Anche questa settimana, infatti, i salentini potrebbero andare incontro a un’altra sconfitta casalinga, complice l’assenza di un vero finalizzatore e un rendimento interno estremamente deludente.

Il Torino, pur tra alti e bassi, ha dimostrato di essere una squadra ostica da affrontare. Escludendo due pesanti incidenti di percorso, i Granata hanno mantenuto una buona compattezza difensiva e hanno perso solo due volte in trasferta dall’inizio del campionato. Numeri che rafforzano la sensazione di una partita tattica, equilibrata, ma in cui gli uomini di Baroni partono con un leggero vantaggio.

Il pronostico pende quindi verso gli ospiti: Lecce 0-1 Torino.

