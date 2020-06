Lecce Sampdoria in Diretta TV-Streaming e Formazioni 30-06-2020

Lecce Sampdoria si gioca alle 21:45 di mercoledì 1 Luglio ed è valevole per la 29° Giornata di Serie A. La partita Lecce Sampdoria sarà trasmessa in Diretta Tv e streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN

Al via del Mare va di scena un vero e proprio scontro diretto per la permanenza in Serie A.

Il Lecce di Liverani è terzultimo in classifica a quota 25 punti ed affronta la Sampdoria di Claudio Ranieri che è quartultima a quota 26 a pari merito col Genoa.

Il Lecce è in piena crisi di gioco e risultati e non vince in campionato dalla partita interna contro la Spal del 15 febbraio scorso.

Nelle successive 4 giornate i salentini hanno rimediato 4 pesanti sconfitte subendo ben 19 gol.

Prima del lockdown erano arrivati il 4 a 0 all’Olimpico contro la Roma ed il 2 a 7 in casa contro l’Atalanta. Alla ripresa ancora una sconfitta casalinga 4 a 1 contro il Milan e venerdì scorso un altro 4 a 0 a Torino contro la Juventus.

Anche la Sampdoria di Ranieri non se la passa meglio e non vince in Serie A dall’8 marzo scorso in casa contro il Verona. Alla ripresa dopo il lockdown i doriani hanno rimediato 3 sconfitte in 3 partite giocate tutte per 2 a 1 rispettivamente contro Inter, Roma e Bologna.

Entrambe le squadre hanno bisogno di muovere la classifica e soprattutto una vittoria e 3 punti potrebbero portare una boccata d’ossigeno e morale. Il Lecce con una vittoria scavalcherebbe la diretta rivale portandosi a quota 28 punti e potrebbe anche accorciare sull’Udinese che giovedì sarà impegnata all’Olimpico contro la Roma. Stesso discorso per la Sampdoria che in caso di vittoria condannerebbe quasi in Serie B i salentini.

Dove vedere Lecce Sampdoria in Diretta TV e Streaming live:

Lecce Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv il giorno 30 giugno, a partire dalle ore 21:45, sulla piattaforma Dazn.

Per tutti gli abbonati all’offerta Sky-Dazn la gara sarà visibile sul canale Dazn1.

Inoltre è possibile vedere Lecce Sampdoria in diretta streaming sull’applicazione DAZN su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Lecce Sampdoria:

Liverani deve fare ancora i conti con l’infermeria piena di indisponibili con Rossettini a riposo per uno stato influenzale, Lapadula che prosegue le sue terapie, Deiola, Dell’Orco e Majer che continuano a lavorare in differenziato. Inoltre c’è il contenzioso Barak con l’Udinese ancora aperto con l’impossibilità di schierare il calciatore.

Liverani schiera il suo Lecce con il 4-3-2-1 con Gabriel in porta ed in difesa Donati a destra e Calderoni a sinistra con Paz e Meccariello centrali. A centrocampo ci sarà Tachtsidis in cabina di regia con ai lati Petriccione e Mancosu. In attacco Babacar punta centrale supportato da Saponara e Falco.

Ranieri schiera la sua Sampdoria con un coperto 4-4-1-1 con Audero in porta ed in difesa Bereszynski a destra e Murru a sinistra con Yoshida e Colley centrali. A centrocampo ci sono Vieira ed Ekdal in cabina di regia con Thorsby a destra a Jankto a sinista. In attacco Bonazzoli punta centrale supportato da Ramirez.



LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli. All. Ranieri

Precedenti e Statistiche di Lecce Sampdoria:

Sono solo 10 i precedenti giocati in Serie A al Via del Mare tra Lecce e Sampdoria e gli ospiti hanno fatto bottino pieno esterno ben 6 volte mentre 2 sono state le vittorie casalinghe del Lecce ed altrettanti i pareggi.

L’ultimo precedente è del 21 novembre 2010 quando la Sampdoria vinse 3 a 2 grazie ad una tripletta di Pazzini. Quell’anno arrivò la retrocessione in B della Sampdoria mentre il Lecce si salvò.

All’andata a Genova la partita finì 1 a 1 con la Sampdoria che riuscì ad agguantare un pareggio insperato in pieno recupero.

