Lecce-Napoli 0-4, Rudi Garcia: “Ottima prestazione, siamo sulla buona strada. Sarà cambiato qualcosa nei calciatori”

Il Napoli stravince per 4-0 sul campo di un Lecce davvero irriconoscibile. Le parole di Rudi Garcia al termine della partita.

Quella di oggi era una sorta di prova del nove per il Napoli. Mercoledì è stato davvero travolgente con quattro reti contro l’Udinese e a Lecce era richiamato ad una prova di maturità. Il poker, però, è stato comunque calato contro un avversario che stava volando sulle ali dell’entusiasmo e che non aveva ancora perso in casa.

Rudi Garcia ha ammesso che la sua squadra ha gestito in maniera ottima la gara partendo già da Ostigard che è sempre più titolare, in attesa di capire delle condizioni di Rrahmani. Anche per Natan un’altra ottima prestazione con una difesa che è sempre stata impeccabile con le incursioni degli avversari.

Sarà scattato qualcosa nella testa dei calciatori? Può anche esseri, secondo il mister. Fatto sta che la squadra è molto più spigliata ed è davvero sulla buona strada. Ha bissato la buona prestazione contro i bianconeri e con un Kvara che, dopo la rete nella scorsa giornata, sembra essere completamente rinato.

Ancora un po’ di malumore con Osimhen. Oggi il nigeriano ha segnato ma di nuovo senza esultare. In occasione del calcio di rigore, come la volta scorsa, affida il pallone a Politano che segna la rete. Comunque resta una partita straordinaria. Il motivo per cui è stato in panchina nel primo tempo è molto semplice.

Martedì arriva il Real Madrid al Maradona. Servivano forze fresche e preservare il minutaggio per una delle squadre più forti di sempre. Tra qualche giorno, infatti, servirà la miglior squadra di sempre come solo il Napoli ha abituato a fare nelle sere europee, consapevoli di avere di fronte una vera e propria fortezza.