Lecce-Milan, dichiarazioni post partita Pioli: “Vittoria che ci voleva”

Stefano Pioli è soddisfatto sia del risultato, che del gioco espresso dal suo Milan: “Una vittoria importante, avevamo bisogno di punti e di vincere”. Mancano 11 giornate e i rossoneri sono in piena corsa per l’Europa League, il test verità sara la sfida contro la Roma.

Il tecnico dei rossoneri ha esaltato il carattere della sua squadra, capace di reagire al rigore subito, ma per lui non bisogna accontentarsi e bisogna fare sempre meglio, evitando alcune sbavature.

Ha esaltato le qualità di Calhanoglu: “Hakan ha le qualità per essere un top player. Ha senso dello spazio, smarcamento, profondità e conclusione. Si aspetta molto da lui nelle prossime partita che i rossoneri dovranno affrontare.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

Alla domanda sull’infortunio di Kjaer ha risposto così: “Sembrava abbastanza sereno. Il ginocchio ha aviuto un trauma. Il dottore sembrava sereno, è chiaro che nei prossimi giorni si avrà il responso. Speriamo di recuperarlo perché ora ci aspetteranno tante partite”.

Con la Roma vuole rivedere la squadra con l’atteggiamento dimostrato oggi in campo al “Via del Mare”, vuole vedere la sua squadra propositiva, con la voglia di comandare il gioco.

Inoltre non si fa deconcentrare dalle voci sulla sua panchina: “A me non interessa di chi si parla, io sto bene con la squadra, ho lavorato dall’inizio con passione e competenza, è quello che vogliamo fare fino alla fine, poi quello che sarà il futuro si deciderà a fine campionato”.

