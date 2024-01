Video Gol Highlights Lecce-Juventus 0-3 e Sintesi 21-01-2024

Video Gol e Highlights di Lecce-Juventus 0-3 , 21° giornata di Serie A: la doppietta di Vlahovic e il sigillo finale di Bremer danno ancora tre punti ai bianconeri

Gara risolta dalla doppietta del serbo, la seconda consecutiva dopo quella con il Sassuolo, più la rete finale di Bremer. Si può dire che l’attaccante serbo si sia sbloccato e questa è un’ottima notizia per i colori bianconeri.

Giallorossi, invece, hanno fatto onestamente fatica a tener testa alla formazione di Allegri. Quando ha voluto spingere è andata a prendersi il risultato. Comunque i salentini rimangono con cinque punti di distanza dalla zona retrocessione.

Lecce-Juventus, 21° giornata di Serie A

Sintesi di Lecce-Juventus 0-3 :

Bianconeri che partono subito forte. Gatti effettua un cross al centro dell’area e Vlahovic prova la conclusione ma non trova la porta.

Dieci minuti più tardi la prima vera occasione creata dagli ospiti. Su corner battuto da Miretti, McKennie svetta di testa, ma trova l’intervento pronto sulla linea di Krstovic che salva la propria porta.

Nel giro di un minuto ospiti ancora pericolosi per ben due volte. La prima con Vlahovic, la seconda con Kostic. Entrambe le conclusioni sono finite fuori.

Al quarto d’ora si fanno vedere i giallorossi di casa. Krstovic alza troppo una conclusione dopo l’assist basso e preciso di Oudin.

Verso il ventesimo minuto c’è un cross al centro dalla zona destra di Cambiaso. Il pallone passa dentro l’area senza che Vlahovic abbia il tempo d’intervenire.

Quando abbiamo superato da poco la mezz’ora del primo tempo c’è una conclusione per i giallorossi ad opera di Oudin. La sfera termina comodamente tra le braccia di Szczesny.

Poi la partita lentamente si avvia verso il riposo con il punteggio a reti bianche. Bianconeri che faticano a trovare spazi. Giallorossi, invece, ben disposti in campo dal tecnico D’Aversa, non concedono spazi.

Ripresa che vede ancora i bianconeri in avanti. Prova la conclusione Miretti in area, ma il suo tentativo viene deviato dalla difesa avversaria in corner.

Al settimo minuto ospiti più vicini alla rete. Cross dalla sinistra di Kostic, Vlahovic colpisce di testa da centro area con il pallone che non va troppo distante dal palo.

Verso il quarto d’ora Yildiz è servito da un bel passaggio in area di rigore, lascia quindi partire un rasoterra vicino al palo sinistro del portiere. Quest’ultimo riesce a sventare il suo tentativo e a mandare in angolo.

VANTAGGIO DELLA JUVENTUS! Rete di bianconeri ad opera di Vlahovic, bravo ad inserirsi, trasformando un cross di Cambiaso in una conclusione in porta vincente!

RADDOPPIO DELLA JUVENTUS! Poco dopo la metà della ripresa McKennie va incontro ad un cross sul secondo palo, il suo colpo di testa indirizzato verso l’angolo opposto viene deviato in porta da Vlahovic!

Provano a reagire i padroni di casa con Dorgu, ma il suo tentativo è facile preda dell’estremo difensore bianconero.

TRIS DELLA JUVENTUS! Calcio di punizione battuto da Iling Junior, pallone che termina sulla testa di Bremer che batte Falcone

Possesso prolungato dei bianconeri, che ora giocano sul velluto in attesa del fischio finale di Doveri.

Highlights e Video Gol di Lecce-Juventus 0-3 :

Tabellino di Lecce-Juventus 0-3 :

LECCE (4-3-3) – Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (67′ st Dorgu); Kaba, Ramadani, Gonzalez (63′ st Blin); Oudin (68′ st Pierotti), Krstovic (72′ st Piccoli), Almqvist (72′ st Sansone). All.: D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (81′ st Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (57′ st Weah), Kostic (74′ st Iling-Junior); Vlahovic, Yildiz (74′ st Milik). All.: Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)

Marcatori: 59′ st, 68′ st Valhovic (J), 85′ st Bremer (J)

Assist: 59′ st Cambiso (J), 68′ st McKennie (J), 85′ st Iling Junior (J)

Ammoniti: McKennie (J), Kaba (L)

Espulsioni: –