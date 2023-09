Lecce-Genoa 1-0, D’Aversa soddisfatto: “Classifica meritata, ma meglio capovolgerla”

Nell’anticipo della 5ª giornata il Lecce ha superato per 1-0 il Genoa e si è portato, in attesa delle altre partite al secondo posto in classifica, ad un solo punto dall’Inter capolista.

Il Lecce di D’Aversa continua a stupire e volare in classifica. Nell’anticipo di venerdì 22 settembre ha battuto in casa il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Oudin dalla distanza all’83 minuto. Con questa vittoria, la terza consecutiva in casa e due pareggi esterni, la squadra salentina si è issata momentaneamente al secondo posto.

https://www.youtube.com/watch?v=HC_btPN_aQU

Un Lecce dunque ancora imbattuto che andrà far visita alla Vecchia Signora nel turno infrasettimanale, martedì 26 settembre. Nel dopo partita ai microfoni di Dazn, il tecnico D’Aversa si presenta euforico ma con lucidità analizza l’ottimo momento della sua squadra: “Penso che il risultato sia più che meritato. Noi stiamo lavorando per ottenere il massimo, stiamo occupando una posizione che oggettivamente non ci compete. Stiamo lavorando con entusiasmo ma questo non deve diventare euforia perché poi significherebbe sbagliare“.

Lecce, D’Aversa magic moment

La vittoria contro il Genoa per 1-0 non solo ha permesso al Lecce di D’Aversa di salire al secondo posto ma anche di sfatare un tabù. Infatti su 14 incontri l’unica vittoria salentina risaliva al primo incontro in Serie A datato 7 gennaio 1990.

Son passati ben 33 anni con allora Carlo Mazzone in panchina che il Lecce non batteva il Genoa. Motivo di orgoglio e soddisfazione per mister D’Aversa che scherza anche guardando la classifica: “La posizione in classifica è meritata, lavoriamo giorno per giorno. Premio come migliore allenatore d’agosto? Fa già parte del passato, è un premio che va condiviso con i ragazzi e con la società.

D’Aversa già pensa al prossimo impegno: “Pensiamo alla partita di martedì 26 settembre contro la Juventus. Sicuramente ora c’è più entusiasmo, affronteremo una squadra fortissima come la Juve, dobbiamo farlo facendo la nostra prestazione consapevoli che siamo il Lecce ……. certo a vedere la classifica è meglio capovolgerla…., c’è il rischio di deconcentrazione.“