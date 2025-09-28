Lecce – Bologna Diretta Tv e Live Streaming Serie A 5° Giornata

Dove vedere Lecce – Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Serie A, Domenica 28 Settembre ore 18:00.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco si presenta alla quinta giornata di Serie A da fanalino di coda con 1 solo punto in 4 Giornate e la sfida casalinga contro il Bologna allo Stadio Via del Mare è un match da non fallire.

I giallorossi rientrano tra le sei squadre che non hanno ancora conquistato una vittoria in questo avvio di campionato e cercano il primo acuto davanti al proprio pubblico. Il Lecce dopo il pareggio conquistato a Genoa in trasferta alla prima giornata ha rimediato 3 sconfitte consecutive contro Milan, Atalanta e Cagliari.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, dal canto suo, continua a mostrare difficoltà lontano dal Dall’Ara, con un rendimento esterno in calo già dalla scorsa stagione. I rossoblù proveranno quindi a invertire la tendenza e a migliorare i precedenti contro i salentini, in una trasferta che potrebbe rivelarsi cruciale per rilanciare la classifica.

Il Bologna sin qui ha ottenuto due vittorie casalinghe contro Como e Genoa e due sconfitte esterne contro Roma e Milan entrambe per 1 a 0.

Formazioni Ufficiali di Lecce – Bologna:

Lecce (4-3-3): Falcone – Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Ramadani, Berisha – Pierotti, Stulic, Tete Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Sottil, Kaba, Kovac.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski – Holm, Lucumì, Heggem, Miranda – Ferguson, Moro – Orsolini, Fabbian, Rowe – Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Freuler, Castro, Bernardeschi, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Vitik.

Dove vedere Lecce – Bologna in Diretta TV e Streaming

Il match Lecce – Bologna di Domenica 28 Settembre alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Lecce – Bologna sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Lecce – Bologna su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Lecce – Bologna in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Lecce:

Il momento in casa Lecce è tutt’altro che positivo e i segnali della vigilia non fanno ben sperare in vista della quinta giornata di Serie A. I salentini hanno raccolto appena un punto nelle prime quattro partite, ritrovandosi ultimi in classifica, e la storia non aiuta: nelle stagioni 1993-94, 1997-98 e 2005-06, partenze simili hanno poi portato alla retrocessione. In due di quei campionati il Lecce collezionò cinque sconfitte consecutive, mentre nel 2005-06 ottenne un solo pareggio nelle prime cinque uscite.

Il tecnico Eusebio Di Francesco è chiamato a invertire questa tendenza, ma i numeri dell’ultimo anno solare preoccupano: dal gennaio 2024 i giallorossi hanno vinto soltanto quattro volte, con sette pareggi e ben 13 sconfitte, più di qualsiasi altra squadra di Serie A. Nessuno ha subito più gol del Lecce nello stesso periodo (35 reti incassate), un dato che spiega le difficoltà difensive che stanno compromettendo il percorso in campionato.

A peggiorare lo scenario ci sono anche i precedenti con il Bologna: in 32 confronti in Serie A, i salentini hanno vinto appena tre volte. Numeri che rendono la sfida del Via del Mare ancora più complicata, nonostante il sostegno del pubblico di casa.

Come arriva il Bologna:

Il Bologna arriva alla trasferta di Lecce con la necessità di invertire un trend negativo che dura ormai da diversi mesi lontano dal Dall’Ara. La squadra di Vincenzo Italiano non vince in trasferta da sei partite consecutive, una striscia iniziata già nella fase finale dello scorso campionato e aggravata dalle prime uscite stagionali. Con due nuovi ko esterni in Serie A, gli emiliani hanno infatti collezionato quattro sconfitte di fila fuori casa, e un ulteriore passo falso in Puglia significherebbe eguagliare un primato poco edificante: le cinque sconfitte consecutive in trasferta registrate tra luglio e ottobre 2020 sotto la guida di Sinisa Mihajlovic.

Nonostante ciò, i tifosi rossoblù si aggrappano a un dato incoraggiante: contro il Lecce il Bologna è imbattuto nelle ultime nove trasferte di Serie A, con un bilancio di cinque vittorie e quattro pareggi. Una tradizione favorevole che può rappresentare la spinta giusta per interrompere la crisi esterna e migliorare l’attuale undicesimo posto in classifica.

I segnali delle ultime settimane, però, restano contrastanti: tre sconfitte per 1-0 in trasferta contro Roma, Milan e Aston Villa in Europa League hanno messo in luce difficoltà offensive lontano da casa. La sfida contro una delle vittime preferite della storia recente, il Lecce, diventa dunque l’occasione ideale per tornare a fare punti e ritrovare fiducia anche fuori dall’Emilia-Romagna.

Probabili Formazioni di Lecce – Bologna:

Il Lecce dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti. Restano indisponibili per gravi infortuni al ginocchio Gaby Jean e Filip Marchwinski, mentre ci sono speranze di recuperare Riccardo Sottil e Balthazar Pierret, entrambi valutati in vista del match. Le difficoltà offensive restano però un tema centrale: i salentini hanno segnato appena due gol in questo avvio di campionato, firmati da Konan N’Dri e Tiago Gabriel Coelho Oliveira, soffrendo molto l’addio estivo di Nikola Krstovic, bomber da 11 reti lo scorso anno passato all’Atalanta.

In casa Bologna, l’infermeria è altrettanto affollata. Mister Italiano non potrà contare su Ciro Immobile (problema muscolare al bicipite femorale), Nicolò Casale (infortunio alla coscia), Tommaso Pobega e Ibrahim Sulemana. Nonostante lo stop in Europa League contro l’Aston Villa, ci si affida a Riccardo Orsolini e Santiago Castro, protagonisti nella rimonta sul Genoa in campionato e punti di riferimento per provare a spezzare la maledizione delle trasferte.

Probabile formazione Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Dominguez; Castro.

Pronostico Lecce-Bologna:

Il Bologna non ha brillato lontano dal Dall’Ara negli ultimi mesi e, se si trattasse di un avversario diverso, le possibilità di vittoria sarebbero ridotte.

Tuttavia, i numeri contro il Lecce raccontano una tradizione favorevole ai rossoblù, che hanno spesso avuto la meglio nei precedenti diretti.

La squadra di Vincenzo Italiano, nonostante le difficoltà in trasferta, sembra avere le carte in regola per strappare un successo di misura e conquistare la prima vittoria esterna in Serie A dal marzo scorso.

Un match probabilmente bloccato e con poche occasioni, ma che potrebbe sbloccarsi grazie alla qualità di uomini come Orsolini o Castro.

