Video Gol e Highlights di Lazio – Torino 2-0 , 6° giornata Serie A 2023/24: apre Vecino, chiude Zaccagni.

Biancocelesti che con questa vittoria salgono a quota 7 punti e vedono allontanarsi i pericoli di un campionato anonimo e senza mordente. Ora si trovano a centro classifica.

I granata hanno perso un’altra occasione di far vedere la loro maturità. Non riescono a prendere tre punti in un campo ostico come quello dell’Olimpico, rimangono a quota 8 fuori dalla zona europa.

Lazio-Torino, 6° giornata di Serie A

Sintesi di Lazio – Torino 2-0 :

Partita che prende avvio in maniera sonnolenta e non rapida. Le due formazioni si osservano, ma non colpiscono con cattiveria.

Al sesto minuto la prima occasione è per gli ospiti, grazie ad un intervento non troppo attento di Provedel. Zapata si trova il pallone tra i piedi ma non riesce ad indirizzarlo con forza nella porta avversaria.

Verso il ventesimo sono i biancocelesti che ci provano con una conclusione dalla distanza di Casale, non troppo coordinata e che termina sul fondo.

Al venticinquesimo minuto è Immobile a rendersi pericoloso. Protegge la palla da Buongiorno, tenta la girata e viene prontamente fermato dal difensore granata.

Poi fino alla fine del primo tempo non ci sono state grosse occasioni da ambo le parti.

Ripresa che vede i biancocelesti più propositivi e incisivi. Dopo dieci minuti arriva un’occasione importante.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Lazzari lavora un pallone dalla destra, crossa al centro, Vecino riesce a colpire con il piede destro ed infilare la sfera nell’angolo opposto!

Granata che provano attraverso una fitta rete di passaggi a costruirsi dei varchi nella difesa avversaria, ma il muro biancoceleste regge e riesce ad evitare pericoli per la porta difesa da Provedel.

Verso la metà del tempo, un lancio lungo del numero uno romano pesca Immobile, il quale viene recuperato dal pronto intervento di Rodriguez che mette in angolo.

RADDOPPIO DELLA LAZIO! Quando mancano quindici minuti al termine i biancocelesti chiudono i conti con belle trame di gioco, Felipe Anderson serve Zaccagni in un corridoio strettissimo, poi quest’ultimo s’invola verso la porta e trafigge Milinkovic Savic!

A tre minuti dal termine altra occasione pericolosa creata dai biancocelesti! Isaksen effettua un’iniziativa personale, salta Rodriguez, effettua un morbido cross su cui interviene Castellanos in acrobazia, con la sfera che termina fuori di poco.

Nei minuti di recupero c’è il tempo per una situazione di gioco particolare. Dapprima l’arbitro vede un un colpo di braccio di Isaksen e assegna un rigore ai granata. Poi dopo il consulto con il VAR torna sui suoi passi e cancella la decisione precedentemente presa.

Highlights e Video Gol di Lazio – Torino 2-0 :

Tabellino di Lazio – Torino 2-0 :

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (80′ st Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino (74′ st Guendouzi), Rovella, Luis Alberto; Anderson, Immobile (75′ st Castellanos), Zaccagni (80′ st Isaksen). Allenatore: Sarri

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno (27′ pt Sazonov), Rodriguez; Bellanova (80′ st Soppy), Tameze (60′ st Ilic), Ricci, Lazaro (80′ st Pellegri); Vlasic, Sanabria; Zapata (60′ st Radonjic). Allenatore: Juric

Arbitro: Fabbri (Gioia)

Marcatori: 56′ st Vecino (L), 75′ st Zaccagni (L)

Assist: 56′ st Lazzari (L), 75′ st Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Bellanova (T), Tameze (T), Immobile (L), Schuurs (T), Ricci (T)

Espulsioni: –