Lazio, Tare ha in mente un triplo colpo da regalare ad Inzaghi

Continua ad essere molto attiva sul mercato la Lazio. Il club biancoceleste, incassata la beffa David Silva, sta lavorando per garantire a Simone Inzaghi una rosa competitiva in vista della Champions League. Sono tanti i nomi sul taccuino di Igli Tare, tra colpi fattibili e mere suggestioni di mercato. Secondo le ultime voci, il DS albanese avrebbe in mente di portare a termone una tripla operazione per aumentare sensibilmente il tasso tecnico della squadra.

Fonte immagine: Lnx.lazialita.com

Lazio: James Rodriguez, Felipe Anderson e De Paul i prossimi rinforzi?

Il primo nome della lista sarebbe quello di James Rodriguez, colombiano di 29 anni in uscita dal Real Madrid. Dalla Spagna danno la Lazio tra le pretendenti più accreditate per un calciatore che, pur non rientrando più nel progetto tattico delle Merengues, ha ancora molto da dire sul campo. La sua valutazione, secondo il portale La Lazio siamo noi, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, ma a spaventare di più è l’ingaggio che sfora il tetto dei sei milioni. Una cifra che la Lazio non può permettersi e proverà ad abbassare spalmandola su più anni di contratto. L’operazione resta comunque fattibile, sia perché il colombiano ha un solo anno residuo di contratto, sia perché durante questa stagione ha accumulato poco minutaggio ed è ormai considerato un “peso” per le casse dei blancos.

Occhio anche al possibile “cavallo di ritorno” Felipe Anderson: il brasiliano, ceduto due anni fa al West Ham per la cifra record di 40 milioni, potrebbe essere sacrificato per permettere agli “Hammers” di fare nuovi acquisti. Anderson ha lasciato un ottimo ricordo alla Lazio e un suo ritorno andrebbe a colmare la lacuna lasciata dal mancato approdo di David Silva. Anche in questo caso l’ostacolo principale, secondo il Dailly Star, sarebbe l’ingaggio: cinque milioni di euro che la Lazio non ritiene certo congrui ai suoi standard. Le ambizioni della squadra capitolina, impegnata in Champions il prossimo anno, potrebbero però convincere Lotito a fare un piccolo sacrificio.

Ultimo nome da tenere in considerazione è quello di Rodrigo De Paul, l’argentino dell’Udinese che piace a mezza Serie A. Per lui, sette gol e sei assist nell’ultimo campionato, si sono già mossi Milan, Inter e Fiorentina, con la Juventus che avrebbe iniziato a farci un pensierino. Sarebbe stato lo stesso Inzaghi a chiederne l’acquisto, ma la valutazione fatta dall’Udinese, circa 35 milioni, sembrerebbe aver frenato la dirigenza biancoceleste, come scrive il Corriere dello Sport. Non resta dunque che attendere le prossime mosse dell’accoppiata Lotito-Tare: la Lazio cerca di compiere un definitivo step in avanti per poter competere anche in Europa il prossimo anno.

