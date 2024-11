Video Gol Highlights Lazio-Porto 2-1 : Sintesi 07-11-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Porto 2-1, 4° Giornata Europa League: apre Romagnoli, pareggia Eustaquio, nuovo sorpasso con Pedro.

La Lazio che riesce a fare quattro su quattro. L’ostacolo Porto ha provato a fermare i suoi tentativi, ma in questo momento i biancocelesti stanno attraversando un’ottima forma.

Guidano la classifica del girone di Europa League, in campionato sono reduci da cinque successi di fila. Porto che rimane fermo a quota 4 punti, a serio rischio di non ottenere la qualificazione al prossimo turno.

Lazio-Porto, 4° giornata di Europa League

Sintesi di Lazio-Porto 2-1

Martch che vede le due formazioni provare a far male dopo una fase di studio. Al settimo minuto Taty Castellanos arriva al tiro dopo un passaggio ricevuto al limite dell’area. La sua conclusione, però, termina fuori di poco sopra la traversa!

Lo stesso attaccante argentino un minuto più tardi controlla un pallone delizioso, arriva alla conclusione con il destro ed infila nell’angolo basso. L’arbitro, però, annulla per fuorigioco dopo un consulto con il VAR.

Tchaouna, al quarto d’ora di gioco, ci prova con una conclusione dal limite dopo aver raccolto un rimbalzo. Subito dopo Pedro colpisce un missile dalla distanza, anch’esso bloccato dalla difesa ospite.

Al dciassettesimo minuto primo tentativo di una certa importanza degli ospiti. Galeno prova una conclusione da posizione favorevole, ma il suo tiro termina abbondantemente fuori!

Matteo Guendouzi fa partire una conclusione, dopo aver scambiato la sfera con un uno-due. La conclusione rasoterra è ben eseguita, ma centrale. Il portiere avversario non si fa trovare impreparato.

Matias Vecino prova a colpire un pallone che arriva verso la sua zona di competenza con un rimbalzo. Il tentativo, però, sfuma.

Poco dopo la mezz’ora occasione clamorosa per gli ospiti. Vieira riceve un passaggio intelligente al limite dell’area, calcia verso la porta ma trova la traversa!

Verso il quarantesimo minuto Perez stacca di testa in alto per raggiungere, ma il suo colpo di testa termina largo sulla destra.

Nel terzo minuto di recupero occasione per i padroni di casa. Mattia Zaccagni stacca di testa all’altezza del dischetto, ma la sua conclusione finisce larga sulla sinistra.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Calcio d’angolo battuto da Taty Castellanos, il quale prolunga di testa verso Romagnoli che, a sua volta, colpisce con la parte superiore del corpo e manda la sfera fuori di poco!

L’arbitro fischia la fine della prima frazione. Secondo tempo che riprende con i padroni di casa in possesso del pallone, che lo fanno girare e si curano di mantenerlo lontano dalla propria porta.

Prima conclusione verso la porta degli ospiti, con Tiago Djalo, ma la sua conclusione termina alle stelle. Quattro minuti più tardi, un passaggio sui piedi di Stephen Eustaquio, il quale calcia subito in porta da due passi, ma trova un difensore avversario a coprire e sventare il suo tentativo.

PAREGGIO DEL PORTO! Stephen Eustaquio mostra tutta la sua bravura nello stop di un pallone in corsa, con la conclusione in rete nell’angolo di sinistra su assist di Galeno!

Un minuto più tardi c’è subito la reazione dei biancocelesti. Matias Vecino riceve una palla morbida nell’area piccola, ma il suo colpo di testa termina a lato di poco!

Alla mezz’ora esatta, ancora Joao Mario prova a colpire di testa e impatta bene la sfera. Sfortunatamente per lui termina fuori di poco!

A sette minuti dal termine della partita Nicolo Rovella controlla la sfera e calcia in porta dalla distanza, mirando centralmente. Diogo Costa non deve impegnarsi molto per parare questa conclusione.

Tre minuti più tardi Pedro calcia, dopo un assolo, dal limite dell’area. La sfera termina fuori respinta da una grande parata del portiere avversario.

Verso la fine della partita, Isaksen si trova in una posizione utile per calciare un missile verso la porta, ma sulla traiettoria s’intromettono i difensori avversari.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Gustav Isaksen crossa morbido in area, Pedro arriva sul pallone, lo stoppa e calcia nell’angolo basso di destra, senza che il portiere avversario possa intervenire!

Non c’è più tempo, biancocelesti che vincono in extremis!

Highlights e Video Gol di Lazio-Porto 2–1

Tabellino di Lazio-Porto 2–1

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot (67′ Gila), Romagnoli, Tavares (89′ Luca Pellegrini); Guendouzi, Vecino; Tchaouna (67′ Rovella), Pedro, Zaccagni (71′ Gustav Isaksen); Castellanos (67′ Dia). Allenatore: Marco Baroni

PORTO (4-2-3-1): Costa; Namaso (61′ Pepê), Djalò, Perez, Moura; Varela (62′ Nico), Eustaquio; Martim Fernandes (61′ Joao Mario), Fabio Vieira (84′ Andre Franco), Galeno; Omorodion (76′ Deniz Gul). Allenatore: Vitor Bruno

ARBITRO: Kabakov (Bulgaria)

GOL: 50′ Alessio Romagnoli (L), 67′ Eustaquio (P), 92′ Pedro (L)

ASSIST: 50′ Taty Castellanos, 66′ Galeno (P), 92′ Isaksen (L)

AMMONITI: 4′ Samuel Gigot (L), 15′ Danny Namaso (P), 28′ Mattia Zaccagni (L), 30′ Samu (P), 39′ Perez (P), 46′ Tiago Djalo (P), 81′ Matteo Guendouzi (L), 94′ Pepê (P)

ESPULSIONI: –

NOTE: sei minuti di recupero concessi dall’arbitro al termine del primo tempo, tre nella ripresa

