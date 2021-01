Lazio, operato Luis Alberto: salta Parma, Sassuolo e forse Atalanta

Nella giornata di ieri (in serata, per la precisione) il centrocampista spagnolo si è sottoposto ad un intervento medico a causa di una appendicite, fortunatamente ben riuscito.

Luis Alberto, il n.10 biancoceleste, sarà assente dal rettangolo verde per un pò di tempo – fonte: profilo Twitter Lazio

I forti dolori addominali che il giocatore ha accusato ieri pomeriggio hanno fatto optare per un ricovero ed una successiva operazione nella clinica Paideia della capitale.

Tutti i tifosi della Lazio saranno sicuramente contenti della buona riuscita dell’operazione ma il loro beniamino spagnolo sarà assente dai campi da gioco per un po’ di tempo.

Luis Alberto, anche grazie alla personale doppietta nel derby, stava prepotentemente tornando ai vecchi fasti per quel che riguarda prestazioni e continuità e questo intoppo medico improvviso potrebbe rischiare di rompere la catena virtuosa così creata.

E’ difficile immaginare un tempo prestabilito di recupero. Luis Alberto, prima di lasciare la clinica, dovrà passare un paio di giorni in convalescenza e le tempistiche per un suo completo reinserimento nei cicli di squadra non sono brevissime. Il periodo potrebbe andare dai 7 ai 10 giorni di assenza, facendo perdere allo spagnolo diverse gare, non solo di Serie A. Sicuramente non ci sarà per la sfida di Coppa Italia di domani sera contro il Parma e per il successivo impegno di campionato contro il Sassuolo. Contro l’Atalanta, match in programma il 31 gennaio, si potrebbe rivedere Luis Alberto in campo, ma è ancora troppo presto per dirlo con certezza.

